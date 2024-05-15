Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Potret Perjuangan Anak Kereta Berdesakan Masuk KRL, Sampai Ada yang Pingsan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:00 WIB
Viral Potret Perjuangan Anak Kereta Berdesakan Masuk KRL, Sampai Ada yang Pingsan!
Viral potret anak kereta berdesakan masuk KRL, (Foto: Twitter @pernebangroket)
A
A
A

BUKAN rahasia lagi bahwa kereta api atau commuter line sebagai transportasi umum warga Jabodetabek selalu dipadati para penumpang,  khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja. Momen desak-desakan saat para penumpang berebut naik ke dalam gerbong kereta Commuter Line atau KRL selalu jadi perhatian netizen.

Momen berdesak-desakan ini bisa dilihat lewat video yang diunggah netizen pemilik akun Twitter @pernebangroket. Terlihat jelas dalam video berdurasi 25 detik dan sudah mendapat sekira 2 juta kali penayangan tersebut, betapa sangat padatnya gerbong kereta yang hingga membuat penumpang harus berebut satu sama lain dan sangat berdesakan saat sudah di dalam.

“Kemarin sudah asmr keluar kereta, sekarang asmr masuk keretanya,” tulis @pernebangroket, sebagai keterangan video, dikutip Minggu (19/5/2024)

Diketahui KRL tersebut akan menuju tujuan akhir Stasiun Duri. Terlihat sang netizen sebagai perekam video sudah berhasil masuk ke kereta dan berpegangan. Namun, di belakangnya sejumlah penumpang, dorong-dorongan tetap berusaha memaksakan ikut masuk ke gerbong kereta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement