Viral Potret Perjuangan Anak Kereta Berdesakan Masuk KRL, Sampai Ada yang Pingsan!

BUKAN rahasia lagi bahwa kereta api atau commuter line sebagai transportasi umum warga Jabodetabek selalu dipadati para penumpang, khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja. Momen desak-desakan saat para penumpang berebut naik ke dalam gerbong kereta Commuter Line atau KRL selalu jadi perhatian netizen.

Momen berdesak-desakan ini bisa dilihat lewat video yang diunggah netizen pemilik akun Twitter @pernebangroket. Terlihat jelas dalam video berdurasi 25 detik dan sudah mendapat sekira 2 juta kali penayangan tersebut, betapa sangat padatnya gerbong kereta yang hingga membuat penumpang harus berebut satu sama lain dan sangat berdesakan saat sudah di dalam.

“Kemarin sudah asmr keluar kereta, sekarang asmr masuk keretanya,” tulis @pernebangroket, sebagai keterangan video, dikutip Minggu (19/5/2024)

Diketahui KRL tersebut akan menuju tujuan akhir Stasiun Duri. Terlihat sang netizen sebagai perekam video sudah berhasil masuk ke kereta dan berpegangan. Namun, di belakangnya sejumlah penumpang, dorong-dorongan tetap berusaha memaksakan ikut masuk ke gerbong kereta.