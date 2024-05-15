Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Yasmine Ow, yang Gugat Cerai Aditya Zoni

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:01 WIB
5 Potret Cantik Yasmine Ow, yang Gugat Cerai Aditya Zoni
Yasmine Ow. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR mengejutkan dari rumah tangga selebritis Aditya Zoni. Sang istri, Yasmine Ow dikabarkan resmi menggugat adik dari Ammar Zoni itu.

Kabar ini sontak menghebohkan publik mengingat pernikahan mereka baru berumur tiga tahun. Rumah tangga mereka juga terlihat harmonis dan jauh dari gosip miring.

Sosok Yasmine Ow sendiri merupakan public figure yang juga aktif di sosial media Instagram. Paras cantik Yasmine sukses bikin Aditya terpikat dan melabuhkan hati padanya. Berikut potret Yasmine Ow yang resmi menggugat cerai Aditya Zoni, seperti dilansir Instagram, @yxsmine.ow.

Cantik dengan Wajah Blasteran

Yasmine Ow

Yasmine Ow memiliki paras cantik menawan dengan wajah blasteran Indonesia-Jerman. Pesona Yasmine ini terlihat di setiap unggahannya di Instagram termasuk pads potret satu ini.

Terlihat dirinya begitu menawan saat selfie tanpa riasan wajah. Kulit glowing-nya pun menambah kecantikan Yasmine yang banjir pujian netizen.

Memesona saat Pakai Hijab

Yasmine Ow

Cantiknya sosok Yasmine juga terpancar saat ibu satu anak ini mengenakan hijab. Yasmine yang asyik selfie di dalam mobil ini begitu menawan dengan balutan hijab hitam yang simple. Penampilannya terlihat sederhana namun memberi kesan sejuk dan memesona.

Masih Berusia 22 Tahun

Yasmine Ow

Yasmine Ow juga terlihat masih belia meski sudah memiliki seorang putra, Zayn. Tak disangka, usia Yasmine pun baru menginjak 22 tahun.

Hal itu terlihat dari potret Yasmine yang masih terlihat muda dan belia. Meski masih berusia 22 tahun, Yasmine berhasil menjadi sosok ibu yang baik dan memancarkan aura positif.

