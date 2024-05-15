Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kenangan Aditya Zoni dan Yasmine Ow Sebelum Ada Gugatan Cerai

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:01 WIB
Momen Kenangan Aditya Zoni dan Yasmine Ow Sebelum Ada Gugatan Cerai
Aditya Zoni dan Yasmine Ow. (Foto: Instagram)
KABAR tidak menyenangkan datang dari rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow akhirnya menggugat cerai Aditya Zoni. Yasmine melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Kabar perceraian Aditya Zoni dan Yasmine Ow tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebab sebelumnya pasangan ini kerap tampil mesra yang membuat banyak netizen iri.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum kenangan pasangan mereka saat masih mengumbar kemesraan. Berikut ulasannya dari Instagram @real_aditya1.

Momen Menikah

Aditya Zoni dan Yasmine

Hubungan Aditya Zoni dan Yasmine terbilang cukup singkat dari pengenalan hingga akhirnya memutuskan menikah. Keduanya juga sempat menjadi hubungan jarak jauh karena Aditya tinggal di Jakarta, sementara Yasmine di Malaysia.

Setelah menjalin hubungan beberapa bulan, akhirnya pasangan ini menikah siri pada 28 Desember 2021. Kemudian nikah sah secara agama pada Januari 2022. Pasangan ini menggelar pernikahan dengan mengusung adat Minang.

Tampil serasi

Aditya Zoni dan Yasmine

Momen keduanya saat pertama kali merayakan Lebaran bersama. Dalam foto ini Aditya dan Yasmine tampil kompak memakai busana bernuansa pink. Aditya memakai baju koko pink dipadukan dengan celana hitam. Sementara Yasmine memakai abaya berwarna pink yang membuatnya terlihat makin cantik.

Menikmati liburan

Aditya Zoni dan Yasmine

Meski sudah tinggal di Jakarta, namun keduanya kerap ke kampung halaman Yasmine di Malaysia. Selain mudik, mereka juga berlibur dan menikmati keindahan kota Kuala Lumpur di malam ini. Potret mesra keduanya saat foto selfie dengan latar menara petronas, sweet banget!

Halaman:
1 2
      
