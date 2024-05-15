Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenali Peralatan Wajib untuk Diving, Olahraga Ekstrim yang Banyak Digemari

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |22:40 WIB
Kenali Peralatan Wajib untuk Diving, Olahraga Ekstrim yang Banyak Digemari
Peralatan wajib untuk diving, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

INDONESIA menjadi negara dengan perkembangan olahraga ekstrim yang pesat. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki keindahan alam baik pantai maupun pegunungan, yang menjadi media untuk menyalurkan potensi olahraga ekstrim.

Berbagai macam jenis olahraga ekstrim bisa dilakukan, mulai dari free diving, surfing, snorkeling, naik gunung, hingga olahraga motor trail atau mountain bike juga bisa dilakukan di Indonesia.

Meski demikian, dituturkan Project Manager DXI 2024 Aquila Sumampouw, nyatanya olahraga diving atau menyelam masih menjadi jenis olahraga ekstrim yang paling diminati oleh Masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bahkan di pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) dari tahun ke tahun, minat masyarakat untuk mencoba olahraga diving semakin meningkat.

(Foto: Instagram @pevpearce) 

“Nah untuk paling besar itu memang gak bisa dipungkiri olahraga ekstrim yang masih sangat diminati saat ini itu masih dari diving,” kata Aquila Sumampouw dalam Konferensi Pers DXI 2024, di Dyandra Event Solutions, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/13/194/1859004/tetap-cantik-sebelum-dan-sesudah-berenang-ikuti-11-tips-ini-rKp9yIBmXJ.jpg
Tetap Cantik Sebelum dan Sesudah Berenang, Ikuti 11 Tips Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/06/406/1809243/langka-kitesurfing-di-bawah-laut-terasa-seperti-tidak-ada-gravitasi-pOxMlZaUKA.jpg
LANGKA! Kitesurfing di Bawah Laut Terasa seperti Tidak Ada Gravitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182235//kirana_larasati-xMBg_large.jpg
Cerita Kirana Larasati Diving Bareng Buaya, Langsung Kepikiran Anak karena Takut Dilahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/43/3171861//rute_lomba_10000_meter_limbang_tacik_2025-9T2A_large.jpg
Pertandingkan Nomor Baru, Limbang Tacik Ta’a 2025 Diikuti Sederet Atlet Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/65/3164003//sherly-T0AW_large.jpg
Ini Pendidikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Lulusan Double Degree Universitas Belanda yang Hobi Diving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160060//ruben_onsu-W4OD_large.jpg
Ruben Onsu Latihan Diving untuk Persiapan 17 Agustus 2025, Curi Perhatian Warganet!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement