Kenali Peralatan Wajib untuk Diving, Olahraga Ekstrim yang Banyak Digemari

INDONESIA menjadi negara dengan perkembangan olahraga ekstrim yang pesat. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki keindahan alam baik pantai maupun pegunungan, yang menjadi media untuk menyalurkan potensi olahraga ekstrim.

Berbagai macam jenis olahraga ekstrim bisa dilakukan, mulai dari free diving, surfing, snorkeling, naik gunung, hingga olahraga motor trail atau mountain bike juga bisa dilakukan di Indonesia.

Meski demikian, dituturkan Project Manager DXI 2024 Aquila Sumampouw, nyatanya olahraga diving atau menyelam masih menjadi jenis olahraga ekstrim yang paling diminati oleh Masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bahkan di pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) dari tahun ke tahun, minat masyarakat untuk mencoba olahraga diving semakin meningkat.

(Foto: Instagram @pevpearce)

“Nah untuk paling besar itu memang gak bisa dipungkiri olahraga ekstrim yang masih sangat diminati saat ini itu masih dari diving,” kata Aquila Sumampouw dalam Konferensi Pers DXI 2024, di Dyandra Event Solutions, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024)