5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym

5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, menarik untuk dibahas dan bisa disimak melalui artikel ini.

Nada Tarina Putri, anak angkat Deddy Corbuzier, yang memiliki bakat sebagai balerina. Dengan kemampuannya di bidang balet, citra feminin cukup melekat padanya. Kemampuannya yang luar biasa telah memukau banyak orang, termasuk sang ayah sambung.

Belakangan ini, Nada kembali mencuri perhatian publik dengan transformasi fisiknya yang luar biasa. Gadis berusia 14 tahun ini semakin mempesona, dengan tubuh atletisnya yang kini dihiasi otot-otot kekar.

Nah, kira-kira seperti apa perubahan dari gadis cantik tersebut? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @nada_tarina_putri, Rabu (15/5/2024), berikut ini merupakan potret Nada Tarina, anak angkat Deddy Corbuzier yang pamer otot saat ngegym.

1. Ikuti jejak ayah: Sebagai selebriti dengan tubuh atletis, Deddy Corbuzier tak hanya menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga bagi putri angkatnya, Nada Tarina. Melihat dedikasi sang ayah dalam berolahraga, Nada pun mulai mengikuti jejaknya dan rajin nge-gym.

(5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, Foto: Instagram @nada_tarina_putri)







2. Makin berotot: Pada potret ini, Nada terlihat memancarkan aura atletisnya yang memukau. Ia memadukan sport bra berwarna abu-abu dengan legging bermotif black jeans, memperlihatkan tampilan sporty yang stylish.

(5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, Foto: Instagram @nada_tarina_putri)





Kedua tangan Nada yang berbalut sarung tangan perpaduan antara warna merah dan hitam terangkat ke atas, memamerkan bicep yang kekar dan perutnya yang rata.