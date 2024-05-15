Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:31 WIB
5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym
5 Potret Nada Tarina Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, (Foto: Instagram @nada_tarina_putri)
A
A
A

5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, menarik untuk dibahas dan bisa disimak melalui artikel ini.

Nada Tarina Putri, anak angkat Deddy Corbuzier, yang memiliki bakat sebagai balerina. Dengan kemampuannya di bidang balet, citra feminin cukup melekat padanya. Kemampuannya yang luar biasa telah memukau banyak orang, termasuk sang ayah sambung.

 BACA JUGA:

Belakangan ini, Nada kembali mencuri perhatian publik dengan transformasi fisiknya yang luar biasa. Gadis berusia 14 tahun ini semakin mempesona, dengan tubuh atletisnya yang kini dihiasi otot-otot kekar.

 BACA JUGA:

Nah, kira-kira seperti apa perubahan dari gadis cantik tersebut? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @nada_tarina_putri, Rabu (15/5/2024), berikut ini merupakan potret Nada Tarina, anak angkat Deddy Corbuzier yang pamer otot saat ngegym.

1. Ikuti jejak ayah: Sebagai selebriti dengan tubuh atletis, Deddy Corbuzier tak hanya menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga bagi putri angkatnya, Nada Tarina. Melihat dedikasi sang ayah dalam berolahraga, Nada pun mulai mengikuti jejaknya dan rajin nge-gym.

(5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, Foto: Instagram @nada_tarina_putri)


2. Makin berotot: Pada potret ini, Nada terlihat memancarkan aura atletisnya yang memukau. Ia memadukan sport bra berwarna abu-abu dengan legging bermotif black jeans, memperlihatkan tampilan sporty yang stylish.

(5 Potret Nada Tarina, Anak Angkat Deddy Corbuzier yang Pamer Otot saat Ngegym, Foto: Instagram @nada_tarina_putri)


Kedua tangan Nada yang berbalut sarung tangan perpaduan antara warna merah dan hitam terangkat ke atas, memamerkan bicep yang kekar dan perutnya yang rata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement