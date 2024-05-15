Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |17:30 WIB
4 Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
4 Potret Karina Ranau Istri Epy Kusnandar, (Foto: Instagram @karinaranau9)
A
A
A

4 Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar, bisa Anda ketahui lewat artikel ini. Sosoknya tengah jadi perhatian, seiring dengan pemberitaan sang suami yang baru-baru ini ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba,

Karina Ranau sendiri merupakan seorang aktris Indonesia. Pernikahan dengan Epy, sempat menjadi sorotan publik karena perbedaan usia yang cukup jauh, hingga 19 tahun.

Namun, Karina dan Epy membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk menjalin hubungan yang harmonis, meskipun beberapa kali ditimpa isu yang tidak sedap. Nah, seperti apa kira-kira sosok istri dari sang aktor yang terkenal dengan sebutan Kang Mus itu? Melansir dari Instagram pribadinya, @karinaranau9, Rabu (15/5/2024), berikut ini merupakan empat potret Karina Ranau, istri dari Epy kusnandar.

 BACA JUGA:

1. Berparas cantik: Meski pun usianya tak lagi muda, kecantikan Karina tak pudar sedikitpun. Wajahnya yang cantik masih memancarkan pesona yang awet muda, ciri khasnya yang lain adalah rambutnya yang panjang dan berwarna hitam legam, terurai indah membingkai wajahnya.

(4 Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar, Foto: Instagram @karinaranau9) 

2. Pernah jadi model: Sebelum memantapkan diri sebagai istri Epy Kusnandar, Karina ternyata pernah meniti karir di dunia modelling. Punya wajah rupawan, tak heran, dalam berbagai pemotretan, Karina selalu tampil memesona dan memukau dengan gayanya yang khas.


 (4 Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar, Foto: Instagram @karinaranau9)

Halaman:
1 2
      
