HOME WOMEN LIFE

Viral Warga Israel Injak-injak Bantuan Mi Instan untuk Rakyat Gaza, Netizen: Setan pun Malu!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |15:30 WIB
Viral Warga Israel Injak-injak Bantuan Mi Instan untuk Rakyat Gaza, Netizen: Setan pun Malu!
Warga Israel hancurkan bantuan mi instan untuk rakyat Gaza, (Foto: Twitter @tubirfess)
A
A
A

VIRAL beredar di linimasa media sosial video yang memperlihatkan sejumlah warga Israel tengah melakukan perusakan. Tak tanggung-tanggung, yang dirusak tersebut adalah bantuan untuk diberikan ke masyarakat Gaza.

Dari video Twitter yang dibagikan oleh akun X @tubifess, terlihat beberapa orang sedang menginjak-injak berbagai bantuan makanan untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Dalam video itu terlihat sejumlah warga Israel juga memblokir truk bantuan yang menuju Gaza pada hari Senin 13 Mei 2024 waktu setempat.

 BACA JUGA:

Setelah itu, para warga Israel terlihat melempar paket makanan ke jalan dan merobek kantong gandum di Tepi Barat. Bahkan mereka tak segan menginjak-injak makanan tersebut.

 BACA JUGA:

Salah satu yang mencuri perhatian, dari banyaknya paket makanan itu terlihat ada produk mi instan dari Indonesia. Puluhan kardus mi instan terlihat diinjak-injak oleh para zionis itu.

“Bantuan kemanusiaan buat Gaza diinjekin orang Israel, dan yang diinjek adalah our precious Indomie kaldu ayam,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya seperti dikutip pada Rabu (15/5/2024)

Halaman:
1 2
      
