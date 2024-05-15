Profil dan Potret Rama Nuraini, Mantan Istri Vicky Prasetyo yang Kompak Hadiri Wisuda Sang Anak

PROFIL dan potret Rama Nuraini, mantan istri Vicky Prasetyo yang kompak hadiri wisuda sang anak. Hal itu terlihat dari postingan pada akun media sosial pribadi tersebut.

Dalam unggahan tersebut, Vicky dan mantan istrinya terlihat sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan keduanya yang berdiri di samping kanan-kiri sang putri, nampak tersenyum ke arah kamera.

Lewat unggahannya, pria yang dijuluki Gladiator ini mengaku sangat bersyukur lantaran anaknya baru saja lulus dari Sekolah Menengan Atas.

Menariknya, Vicky pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada sang mantan istri, lantaran sudah mendidik Cinta hingga menjadi remaja yang membanggakan seperti saat ini.

"Alhamdulillah kaka @cintaprasetyo777 da lulus SMA mohon doanya ya jadi anak yg soleha ....," ujar Vicky.

Beberapa warganet pun penasaran dengan profil dan potret Rama Nuraini, mantan istri Vicky Prasetyo yang kompak hadiri wisuda sang anak. Apalagi mantan istrinya terlihat cantik dan membuat kagum netizen.