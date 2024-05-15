Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Rama Nuraini, Mantan Istri Vicky Prasetyo yang Kompak Hadiri Wisuda Sang Anak

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |08:41 WIB
Profil dan Potret Rama Nuraini, Mantan Istri Vicky Prasetyo yang Kompak Hadiri Wisuda Sang Anak
Ilustrasi profil dan potret Rama Nuraini ( Foto : Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret Rama Nuraini, mantan istri Vicky Prasetyo yang kompak hadiri wisuda sang anak. Hal itu terlihat dari postingan pada akun media sosial pribadi tersebut.

Dalam unggahan tersebut, Vicky dan mantan istrinya terlihat sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan keduanya yang berdiri di samping kanan-kiri sang putri, nampak tersenyum ke arah kamera.

Lewat unggahannya, pria yang dijuluki Gladiator ini mengaku sangat bersyukur lantaran anaknya baru saja lulus dari Sekolah Menengan Atas.

Rama Nuraini

Menariknya, Vicky pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada sang mantan istri, lantaran sudah mendidik Cinta hingga menjadi remaja yang membanggakan seperti saat ini.

"Alhamdulillah kaka @cintaprasetyo777 da lulus SMA mohon doanya ya jadi anak yg soleha ....," ujar Vicky.

Beberapa warganet pun penasaran dengan profil dan potret Rama Nuraini, mantan istri Vicky Prasetyo yang kompak hadiri wisuda sang anak. Apalagi mantan istrinya terlihat cantik dan membuat kagum netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement