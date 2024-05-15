Tipe-tipe Style Blush-On Sesuai Wajah

BANYAK dari Anda mungkin masih sering bingung dengan cara menggunakan blush-on yang sesuai dengan bentuk wajah. Terkadang, hasil blush-on tidak sesuai dengan bentuk wajah kalian. Supaya kalian bisa mendapatkan hasil blush-on yang sesuai dengan bentuk wajah, simak tipe-tipe style blush-on yang sesuai dengan wajah kalian hanya dengan menggunakan lipstik.

Buat kalian yang tidak suka ribet, ada cara yang lebih simple yaitu memanfaatkan lipstik sebagai blush-on. Menggunakan lipstik sebagai blush-on adalah trik makeup yang kreatif dan praktis. Selain hemat, lipstik memiliki tekstur yang dapat memberikan hasil yang lebih natural dan glowing pada pipi.

Namun, penting untuk menyesuaikan teknik aplikasi dengan bentuk wajah kalian agar hasilnya maksimal. Berikut adalah panduan penggunaan lipstik sebagai blush-on sesuai dengan berbagai bentuk wajah:

1. Wajah Bulat: Wajah bulat memiliki ciri-ciri lebar dan panjang yang hampir sama dengan pipi yang penuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi wajah yang lebih panjang dan tirus. Pilih lipstik dengan tekstur lembut dan nyaman di kulit seperti Soulyu Lip Flush yang mudah dibaurkan. Aplikasikan lip flush dari bagian tengah pipi, lalu baurkan ke arah luar menuju telinga menggunakan jari atau sponge dengan gerakan diagonal. Hindari mengaplikasikan terlalu dekat dengan hidung untuk menghindari efek wajah yang lebih bulat.

2. Wajah Oval: Wajah oval adalah bentuk wajah yang proporsional dan fleksibel dalam hal makeup. Hampir semua teknik aplikasi cocok untuk wajah oval. Gunakan Soulyu Lip Flush pada tulang pipi, tepat di bagian yang menonjol saat tersenyum. Mulai dari bagian tengah pipi dan baurkan ke arah pelipis dengan gerakan melingkar. Ini akan menonjolkan tulang pipi dan menambah dimensi pada wajah kalian.