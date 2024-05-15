Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bukan karena Suka Ngintip, Tak Bersihkan Ternyata Penyebab Bintitan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |17:07 WIB
Bukan karena Suka Ngintip, Tak Bersihkan Ternyata Penyebab Bintitan
Penyebab Bintitan. (Foto: Freepik)
MAKEUP atau riasan wajah memang kerap digunakan tidak hanya oleh para perempuan tapi juga para pria. Makeup memang bisa membuat penampilan kita semakin menarik dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

Tapi, makeup juga bisa membuat pori-pori kulit kita tersumbat loh. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghilangkan make-up atau riasan wajah, terutama pada mata, karena bisa menyebabkan bintitan.

"Hordeola merupakan bintil kecil yang sekilas tampak seperti jerawat atau bisul di dekat bulu mata. Peradangan kulit biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri," kata dr Bramantya Surya Pratama Sp.M, seperti dilansir dari Antara.

Mitos yang beredar memang menyebut bintitan terjadi karena suka mengintip. Tapi, pada kenyataannya bintitan terjadi karena bakteri yang hadir akibat riasan yang belum terhapus sempurna, menggosok mata dengan tangan kotor dan debu. “Bakteri berasal dari sela-sela bulu mata,” katanya.

Selain mengurangi rasa percaya diri akibat benjolan di mata, tentunya dapat mengganggu kenyamanan penderitanya. Penyakit ini biasanya menimbulkan nyeri saat mata yang terkena berkedip, dan juga dapat menyebabkan gangguan penglihatan akibat pembengkakan.

Sengatan bisa menjadi hal yang umum dan sering dianggap sepele, namun Bramantya mengatakan bahwa bintit yang dirawat dengan buruk bisa berlangsung berbulan-bulan. Bahkan, bintil-bintil yang muncul bisa mengalami pengapuran. “Yang penting sering menyikat bulu mata, jangan mengucek mata, dan cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh mata,” lanjutnya.

