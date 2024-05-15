Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Dia Perbedaan Lip Stain dan Lip Cream!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |16:07 WIB
Ini Dia Perbedaan Lip Stain dan Lip Cream!
Soulyu Lip Stain, (Foto: Soulyu)
APAKAH kalian pernah mendengar Lip Stain? Lip Stain adalah produk lipstik cair yang dikenal karena formula ringan dan efek warna yang alami pada bibir. Formula lip stain biasanya terdiri dari pewarna yang dilarutkan dalam air atau gel.

Sedangkan Lip Cream merupakan lipstik dengan formula cair dan kental yang memberikan pigmentasi yang lebih intens dan kelembaban ekstra pada bibir. Kedua produk yang memberikan efek seperti ini adalah Soulyu Intense Stay Lip Stain dan Lip Maximizer.

Dengan efek yang sama-sama melembabkan namun dengan tekstur dan hasil akhir yang berbeda, berikut adalah perbedaan antara Soulyu Intense Stay Lip Stain dan Lip Maximizer.

Soulyu Intense Stay Lip Stain

1. Formula: Soulyu Intense Stay Lip Stain memiliki formula ringan yang mirip air, seringkali terbuat dari pewarna yang dilarutkan dalam air atau gel yang cepat meresap ke bibir. Seperti Soulyu Intense Stay Lip Stain yang mengandung Diisostearyl Malate, Jojoba Oil, dan Sodium Hyaluronate berguna untuk menghaluskan, melembabkan, dan melembutkan bibir.

2. Pigmentasi: Intense Stay Lip Stain dari Soulyu memberikan warna dengan tekstur yang lebih ringan dan transparan dibandingkan lip cream. Mereka memberikan tampilan bibir yang "stained" atau terwarnai secara alami.

3. Tahan Lama: Intense Stay Lip Stain memiliki ketahanan yang cenderung lebih lama yaitu selama 12 jam. Mereka biasanya tetap bertahan di bibir meskipun setelah makan atau minum, karena warnanya meresap ke dalam bibir.

4. Tekstur: Tekstur Soulyu Intense Stay Lip Stain cair dan ringan, membuatnya nyaman digunakan sepanjang hari. Memberikan sensasi yang lembut dan halus pada bibir kalian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
