HOME WOMEN BEAUTY

Filler Hybrid Bikin Kualitas Kulit Meningkat dan Hilangkan Kerutan? Ini Kata Dokter

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |14:35 WIB
Filler Hybrid Bikin Kualitas Kulit Meningkat dan Hilangkan Kerutan? Ini Kata Dokter
Filler hybrid dan manfaatnya untuk kulit, (Foto: Freepik)
MASALAH penuaan di kulit menjadi concern banyak orang saat ini, baik wanita atau pun pria. Demi terlihat awet muda, banyak orang semaksimal mungkin mengupayakan kerutan tak ada di kulit, volume wajah tetap terjaga alias tidak kempot alias kosong yang membuat tampilan wajah terlihat tua.

Seiring kemajuan dunia kecantikan, kini sudah banyak cara bisa dilakukan untuk menolak tua. Contohnya mulai dari perawatan wajah menggunakan teknologi canggih hingga tindakan estetik seperti dengan filler. Menariknya, treatment filler sekarang sudah semakin maju dan kini muncul yang namanya filler hybrid.

Ya, filler hybrid semakin populer di masyarakat, khususnya bagi mereka yang memberi perhatian pada kualitas kulit. Artinya, perawatan estetika yang dikerjakan bukan hanya memperbaiki tampilan luar, tapi juga membuat kualitas kulit semakin baik.

"Filler hybrid yang saat ini diakui kualitasnya adalah yang menggabungkan sifat baik asam hialuronat (HA) dengan kalsium hidroksiapatit (CaHA)," papar dr.Dikky Prawiratama, Sp.DVE, saat ditemui di Tzu Chi Hospital, Jakarta Utara, belum lama ini.

Dua kandungan itu, lanjut dr Dikky, diklaim bisa membantu memaksimalkan hasil akhir perawatan kulit. Jadi, kontur wajah bukan hanya menjadi lebih baik, tapi kualitas kulit pun meningkat karena kolagen di kulit diproduksi jadi lebih banyak.

Halaman:
1 2 3
      
