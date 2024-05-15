Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minuman Ajaib Ini Mampu Kurangi Kadar Alkohol Darah Dalam 30 Menit

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |04:00 WIB
Minuman Ajaib Ini Mampu Kurangi Kadar Alkohol Darah Dalam 30 Menit
Minuman ajaib ini mampu turunkan kadar alkohol dalam darah. (Foto: Oddity Central)
MINUMAN baru detoks alkohol dalam darah bernama Safety Shot diluncurkan akhir 2023. Minuman itu diklaim dapat mengurangi kandungan alkohol dalam darah dengan waktu kurang dari satu jam setelah dikonsumsi dan menghilangkan mabuk.

Pasar global untuk obat yang membantu mengatasi mabuk kini bertumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Para ahli memperkirakan bahwa pasar tersebut akan malampaui 6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar lebih dari Rp95 triliun pada 2030.

Melansir dari Odditycentral pada Kamis (16/6/2024), pertumbuhan pasar yang cepat ini menandakan adanya persaingan yang sangat ketat dengan ratusan startup yang berjuang untuk mengembangkan perusahaan mereka sendiri. Salah satu perusahaan yang paling menjanjikan di bidang ini adalah Safety Shot.

Produk mereka yang akan diluncurkan pada kuartal empat 2023 telah digambarkan sebagai gangguan terbesar di pasar minuman hingga saat ini dan lambang dari inovasi minuman. Formulanya dipatenkan dikatakan mampu mengurangi separuh kandungan alkohol dalam darah seseorang hanya dalam 30 menit.

Safety Shot

Selain itu, minuman ini dapat memberi yang meminumnya perasaan sejahtera secara umum dan mengurangi risiko karacunan alkohol dan bahkan mabuk. Dibuat menggunakan bahan-bahan yang terbukti secara ilmiah, Safety Shot dikatakan bekerja dengan meningkatkan jalur metabolisme.

Minuman ini dapat memecah kadar alkohol dalam darah dan menciptakan lapisan pelindung di sekitar perut untuk mencegah sisa penyerapan alkohol ke dalam tubuh. Dengan menampilkan pilihan vitamin dan mineral alami serta nootropik yang disesuaikan, Safety Shot tidak hanya menurunkan kadar alkohol dalam darah lebih cepat daripada obat mabuk lainnya.

Minuman ini juga meningkatkan kejernihan mental. Menurut perusahaan, Safety Shot akan tersedia di Amerika Serikat pada Desember 2023. Namun, minuman ini awalnya akan tersedia di apotek seluruh Amerika. Selain itu, pasar lain diperkirakan akan menyusul dalam waktu dekat.

