3.057 Rumah Sakit Ditargetkan Implementasikan KRIS hingga Juni 2025

KEMENTERIAN Kesehatan menargetkan sebanyak 3.057 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengimplementasikan sistem KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar hingga Juni 2025. Sampai sekarang sudah berapa capaiannya?

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan bahwa per 30 April 2024, rumah sakit yang sudah mengimplementasikan sistem KRIS sebanyak 1.053.

"Sistem KRIS ini berjalan sejak 2023. Di tahun itu, sudah 995 rumah sakit mengimplementasikan sistem KRIS dan per 30 April 2024, bertambah menjadi 1.053 rumah sakit," tutur Syahril dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/5/2024).