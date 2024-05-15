Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kursi Ambruk saat Berjemur di Pantai, Turis Ini Harus Kehilangan Jarinya

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:17 WIB
Kursi Ambruk saat Berjemur di Pantai, Turis Ini Harus Kehilangan Jarinya
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

SEORANG turis asal Ohio, Amerika Serikat melayangkan gugatan terhadap petugas penjaga Pantai Hilton Head setelah kursi yang didudukinya secara tiba-tiba ambruk hingga menyebabkan ia harus kehilangan jarinya karena terpaksa diamputasi.

Andrew Oxley mengajukan gugatan pada 10 Mei 2024 lalu di pengadilan sipil Beaufort County. Gugatan tersebut menjelaskan bahwa Oxley mendatangi Pantai Hilton Head pada 27 Juli 2023 lalu dan menyewa kursi dari Shore Beach Service, sebuah perusahaan persewaan yang melayani pantai di pulau tersebut.

Mengutip Yahoo News, dalam materi gugatan disebutkan bahwa kursi yang didudukinya tiba-tiba saja roboh yang menyebabkan Oxley harus kehilangan jarinya.

Infografis Tips Liburan ke Pantai

Namun, belum diketahui secara jelas apakah jarinya patah karena kursi saat kejadian atau harus diangkat melalui operasi di lain waktu.

Baik dari pengacara Oxley yang berbasis di Charleston, Jonathan Arndt maupun pihak Shore Beach Service, Mike Wagner memilih menolak memberi komentar terkait dugaan yang sempat tertunda itu.

Pantai Hilton Head mempekerjakan sekitar 80 staf penjaga di sepanjang pantai dan terdapat satu-satunya perusahan perusahaan yang menyewakan mulai dari kursi biru dan paying khas mereka hingga peralatan pantai seperti kayak, perahu layar, dan bodyboard, yaitu perusahaan Shore Beach Service.

Halaman:
1 2
      
