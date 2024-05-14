Gaya Enzy Storia hingga Laura Moane dengan OOTD Tas Warna Warni

WARNA cerah, pola lucu, dan motif bunga kembali menarik minat pecinta mode musim semi ini. Anda juga akan menemukan banyak kombinasi busana bermotif dan gaun mengalir menawan.

Busana musim semi pun sudah mulai terlihat jelas di kalangan selebriti ibu kota yang menghadiri pop-up Kate Spade Spring 2024 mulai dari Enzy Storia, Rebecca Klopper, Tissa Bian hingga Laura Moane. Salah satu yang bisa mengubah penampilan kita untuk memadukan pola dan warna adalah tas.

Berikut beberapa penampilan para selebriti dengan tas mereka untuk OOTD penuh warna, seperti dilansir dari siaran tertulis Kate Spade.

Enzy Storia

Enzy Storia memilih tampilan berani dengan pola dominan untuk menampilkan penampilan musim semi mereka. Dia mengenakan blazer dan celana Spring Gingham monokrom. Untuk mempercantik penampilannya, Enzy memilih Dakota Croc Embossed Small Crossbody yang tampil cerah dengan warna Melon Ball yang ceria.

Enzy pun mengakhiri penampilannya dengan Maritza Heels. Tampilan ini pun cocok untuk kamu yang ingin memberikan tampilan musim semi yang kuat dengan kombinasi warna netral dan cerah, kombinasi yang wajib dimiliki untuk musim semi ini.

Rebecca Klopper

Rebecca Klopper memilih gaun renda bermotif bunga dari Kate Spade New York. Berkat bahan dan potongannya yang elegan, gaun ini dapat dengan mudah meningkatkan penampilannya. Rebecca pun menambahkan elemen bunga pada penampilannya dengan Jolie Novelty Flower Small Convertible Crossbody yang ikonik ini.

Penampilan Rebecca Klopper itu pun cocok untuk pesta siang hari, dan memeancarkan suasana musim semi yang segar dan menyenangkan. Jika ingin tampil lebih santai dan kasual, Anda bisa menggunakan tas ini sebagai crossbody.