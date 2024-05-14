Potret Cantik Nayunda Nabila dengan Dress Mini, Biduan yang Disewa SYL Rp50-Rp100 Juta

NAMA biduan cantik Nayunda Nabila tengah menjadi perbincangan setelah terseret kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo (SYL). Nayunda diduga dibayar oleh SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp50-Rp100 juta untuk menyewa jasa sang biduan bernyanyi di sebuah acara.

Sejak saat itu sosoknya langsung menjadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan biduan asal Makassar itu. Kalau dilihat dari akun Instagram pribadinya, ia banyak membagikan momen saat liburan. Salah satunya saat ia berada di Jogja. Berikut ulasannya dari Instagram @nayundanabila.

Tampil simple

Potret Nayunda saat foto di Jalan Malioboro, dia tampil santai memakai midi dress warna coklat muda. Di foto ini dia pose menoleh ke arah kamera sambil tersenyum. Cantik banget.

"Cantik banget nggak ada obat," kata @egimaulana***

Nikmati jajanan tradisional

Tak sekedar liburan, selama di Jogja Nayunda juga mencicipi berbagai kuliner. Salah satunya adalah camilan khas tradisional, seperti tiwul, cenil, gatot, dan masih banyak lagi. Terlihat Nayunda juga sedang ngobrol dengan mbah penjual makanan tradisional tersebut.

Foto OOTD

Foto OOTD Nayunda saat pose di pinggir Jalan Malioboro. Ia memadukan tampilannya dengan flat shoes warna senada dengan bajunya. Ia pose menyeka rambutnya sambil tersenyum. Cantik banget.

"Cute," komen @adijaya***.