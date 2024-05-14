Gaya Nayunda Nabila Berendam di Kolam Renang, Pedangdut Seksi yang Tersandung Korupsi SYL

NAMA Pedangdut Nayunda Nabila tengah menjadi perbincangan publik karena diduga terlibat kasus korupsi pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Nayunda juga sudah sempat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus itu dia diperiksa sebagai saksi.

Terlepas dari kasus korupsi yang menyeret namanya, Nayunda sendiri merupakan pedangdut asal Makassar Sulawesi Selatan. Ia juga sempat mencoba mengikuti audisi ajang pencarian bakat Indonesia Idol tahun 2012, namun sayangnya ia tak lolos ke musik ke-7.

Namanya makin dikenal publik setelah dia berhasil menjadi runner up di ajang Rising Star Indonesia Dangdut tahun 2021. Sejak saat itu dia mulai banyak mendapat tawaran bernyanyi.

Tak hanya memiliki suara bagus, Nayunda juga dikenal sebagai penyanyi yang kerap tampil seksi. Seperti pada postingannya ini Nayunda terlihat berendam di kolam renang. Berikut ulasannya dari Instagram @nayundanabila.

Tampil seksi

Potret seksi Nayunda saat duduk pinggir di kolam renang. Perempuan 33 tahun itu memakai tanktop putih dipadukan dengan legging pendek warna hitam. Ia pose dengan ekspresi menggoda sambil menunjukkan tubuhnya yang aduhai.

Pose berendam

Di foto ini Nayunda nampak asik berjemur sambil berendam di kolam renang. Wajahnya terlihat cantik memakai makeup tebal dan rambut panjang digerai. Berendam sendiri di kolam renang, ada yang mau nemenin nggak nih?