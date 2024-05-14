Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals

TANTE Ernie memang masih menjadi salah satu selebgram yang selalu mencuri perhatian. Mendapat julukan sebagai Tante Pemersatu Bangsa, penampilannya memang kerap mencuri perhatian netizen.

Seperti pada postingan terbarunya Tante Ernie mengunggah potret dia saat memakai mini dress. Penampilannya jadi sorotan karena terlihat sangat seksi.

"Are you ready to meet Mami Theressa?," tulis Tante Ernie dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisrenie.

Tampil pakai dress

Potret Tante Ernie saat memamerkan gaya outfitnya yang seksi. Dia memakai mini dress warna hitam dengab model cut out dibagian dadanya. Ibu tiga anak pose tersenyum ke arah kamera.

"Anak gadis dari mana ini?," tanya @fhania***

Pamer body goals

Memakai outfit minim, penampilan Tante Ernie cukup mencuri perhatian. Ditambah lagi tubuh idealnya begitu terlihat di foto ini sambil menunjukkan kaki jenjangnya.

"Bodynya impian banget," @missti***.