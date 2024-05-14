Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |00:32 WIB
Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

TANTE Ernie memang masih menjadi salah satu selebgram yang selalu mencuri perhatian. Mendapat julukan sebagai Tante Pemersatu Bangsa, penampilannya memang kerap mencuri perhatian netizen.

Seperti pada postingan terbarunya Tante Ernie mengunggah potret dia saat memakai mini dress. Penampilannya jadi sorotan karena terlihat sangat seksi.

"Are you ready to meet Mami Theressa?," tulis Tante Ernie dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisrenie.

Tampil pakai dress

Tante Ernie

Potret Tante Ernie saat memamerkan gaya outfitnya yang seksi. Dia memakai mini dress warna hitam dengab model cut out dibagian dadanya. Ibu tiga anak pose tersenyum ke arah kamera.

"Anak gadis dari mana ini?," tanya @fhania***

Pamer body goals

Tante Ernie

Memakai outfit minim, penampilan Tante Ernie cukup mencuri perhatian. Ditambah lagi tubuh idealnya begitu terlihat di foto ini sambil menunjukkan kaki jenjangnya.

"Bodynya impian banget," @missti***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135771/3_potret_tante_ernie_cosplay_jadi_anak_sma_fokus_ngerjain_tugas_di_atas_kasur-1ZEQ_large.jpg
3 Potret Tante Ernie Cosplay Jadi Anak SMA, Fokus Ngerjain Tugas di Atas Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084291/tante_ernie_unggah_momen_saat_olahraga_pamer_tubuh_ramping-NyZj_large.jpg
Tante Ernie Unggah Momen saat Olahraga, Pamer Tubuh Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079182/tante_ernie-gNyt_large.jpg
Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071364/tante_ernie-61TV_large.jpg
Potret Terbaru Tante Ernie, Selfie Pamer Tubuh Berisi Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012802/potret-tante-ernie-makan-di-pinggir-kolam-renang-seksinya-bikin-netizen-salfok-OXY04snfaH.jpg
Potret Tante Ernie Makan di Pinggir Kolam Renang, Seksinya Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004152/potret-tante-ernie-breakfast-di-pinggir-kolam-renang-dress-bunga-bikin-netizen-terpana-SBnbFnEsl6.jpg
Potret Tante Ernie Breakfast di Pinggir Kolam Renang, Dress Bunga Bikin Netizen Terpana
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement