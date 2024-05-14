Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |19:01 WIB
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
Aaliyah Massaid di Silet Awards. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid menjadi salah satu artis yang ramaikan acara Silet Awards 2024 disiarkan langsung RCTI. Acara tersebut digelar untuk mengumumkan pemenang setiap kategori.

Tak sendiri, Aaliyah hadir bersama kekasihnya, Thariq Halilintar. Bahkan pasangan ini mendapat penghargaan untuk kategori Pasangan Bucin Tersilet Awards 2024.

Dalam acara tersebut, Aaliyah tampil stunning dalam balutan gaun malam warna hitam rancangan desainer Liliana Lim. Dress yang Aaliyah pakai memiliki model slim yang menjuntai hingga lantai. Kemudian memiliki model one shoulder.

Aaliyah Massaid

Meskipun dress yang ia pakai ini tidak terlalu ketat, namun fit di tubuhnya yang ideal. Body goalsnya makin terlihat setelah memakai gaun tersebut.

Putri bungsu Reza Artamevia ini mempercantik tampilan makeupnya dengan warna soft. MUA Ochi Pramita menggunakan warna pink dan nude pada tampilan makeup Aaliyah.

Tampilan Aaliyah makin menawan dengan beberapa perhiasan emas putih yang ia pakai. Perempuan 22 tahun ini terlihat elegan dengan tampilannya. Sementara itu rambut panjangnya dikuncir setengah.

Pada foto yang diunggah oleh akun Instagram @erichalamin, Aaliyah pose dengan dua gaya. Pada pose pertamanya dia terlihat berdiri sambil kedua tangannya diarahkan ke depan sambil memamerkan perhiasannya.

Pada pose kedua Aaliyah bertolak pinggang sambil memberikan ekspresi wajah fierce. Aura cantik Aaliyah begitu terpancar dalam foto ini.

Telusuri berita women lainnya
