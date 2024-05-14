Viral Pernikahan Beri Anak Ayam Warna-warni Jadi Souvenir Tamu, Netizen: Kasihan Ayamnya

PERNIKAHAN identik dengan momen spesial yang penuh kebahagiaan. Biasanya, momen istimewa ini dilengkapi dengan berbagai kebiasaan, termasuk pemberian souvenir sebagai ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang telah menyempatkan untuk hadir.

Souvenir pernikahan umumnya berupa benda yang bermanfaat atau estetik. Misalnya saja kipas cantik, gelas atau mug, gantungan kunci, dan sebagainya. Namun, berbeda dengan pasangan pengantin yang baru-baru ini menjadi viral di TikTok berikut ini.

Melalui video viral yang diunggah oleh netizen dengan akun TikTok @barbie.sin, yang sudah mendapatkan lebih dari 1,4 juta kali penayangan dan lebih dari 51 ribu like ini, memperlihatkan satu pesta pernikahan di Mojokerto, Jawa Timur, yang viral karena memberikan souvenir yang di luar nalar alias tidak biasa.

Alih-alih souvenir pernikahan yang umum seperti aksesori atau benda mati lainnya, pasangan ini memilih untuk memberikan mahluk hidup yakni anak ayam berwarna-warni sebagai souvenirnya. Dalam video tersebut, terlihat anak ayam berwarna merah muda di dalam kotak karton kecil yang sudah diberi lubang udara.

“Speechless banget sih ini, souvenirnya anak ayam. Adakah yang lebih out of the box?,” tulis akun @barbie.sin sebagai keterangan pada video berdurasi 12 detik tersebut.