5 Unsur Fashion Tersaji di Setiap Sudut Hotel Ini, Estetik Banget

SETIAP hotel mencoba menyuguhkan sesuatu yang unik untuk tamunya. Ada yang fokus ke fasilitas, kecanggihan teknologi, ataupun artdeco yang estetik.

Nah, di kawasan BSD City, Tangerang, ada hotel yang coba memberikan pengalaman menginap tak biasa. Adalah Ibis Styles Serpong BSD City, yang mana di hotel yang baru beroperasi pada Februari 2024 itu, tamu akan dimanjakan dengan keindahan art-deco bernuansa fashion.

"Kami berusaha untuk memberikan pengalaman menginap yang tak biasa. Jadi, bukan hanya nyaman, tapi juga dimanjakan keindahan ornamennya," ujar Adi Satria, selaku Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia and Malaysia.

Tema fashion yang disuguhkan di hotel ini tersaji dalam berbagai bentuk. Ada dekorasi dinding kamar, detail di meja, hingga ornamen di area resepsionis. Menariknya, konsep fashion yang dihadirkan punya filosofi mendalam, yaitu mulai dari untaian benang hingga menjadi pakaian utuh.

"Dekorasi untaian benang hingga jadi pakaian utuh adalah ciri khas di sini dan itu yang ingin kami suguhkan untuk para tamu. Semoga dengan konsep ini dapat memberi kesan spesial," ungkap Fauzul Adhim N.A., selaku General Manager Ibis Styles Serpong BSD City.

So, berdasarkan pengamatan langsung MNC Portal, berikut detail 5 unsur fashion yang ada di hotel ini:

Meja resepsionis

Di area resepsionis, terdapat tiga meja resepsionis berbentuk bulat yang terinspirasi dari gumpalan benang. Supaya lebih menarik, permainan warna diberikan di sini.

Ornamen di area resepsionis

Tak hanya meja, ada juga ornamen di atas meja resepsionis yang mengambil inspirasi dari fashion yaitu lampu yang digambarkan sebagai untaian benang. Ornamen tersebut terbuat dari material kulit yang diproduksi di dalam negeri alias produk lokal. "Hampir semua material art-deco yang dipakai di sini produksi lokal," terang Adhim.