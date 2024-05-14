Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Unsur Fashion Tersaji di Setiap Sudut Hotel Ini, Estetik Banget

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:27 WIB
5 Unsur Fashion Tersaji di Setiap Sudut Hotel Ini, Estetik Banget
Ibis Styles Serpong BSD City. (Foto: MPI)
A
A
A

SETIAP hotel mencoba menyuguhkan sesuatu yang unik untuk tamunya. Ada yang fokus ke fasilitas, kecanggihan teknologi, ataupun artdeco yang estetik.

Nah, di kawasan BSD City, Tangerang, ada hotel yang coba memberikan pengalaman menginap tak biasa. Adalah Ibis Styles Serpong BSD City, yang mana di hotel yang baru beroperasi pada Februari 2024 itu, tamu akan dimanjakan dengan keindahan art-deco bernuansa fashion.

"Kami berusaha untuk memberikan pengalaman menginap yang tak biasa. Jadi, bukan hanya nyaman, tapi juga dimanjakan keindahan ornamennya," ujar Adi Satria, selaku Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia and Malaysia.

Tema fashion yang disuguhkan di hotel ini tersaji dalam berbagai bentuk. Ada dekorasi dinding kamar, detail di meja, hingga ornamen di area resepsionis. Menariknya, konsep fashion yang dihadirkan punya filosofi mendalam, yaitu mulai dari untaian benang hingga menjadi pakaian utuh.

"Dekorasi untaian benang hingga jadi pakaian utuh adalah ciri khas di sini dan itu yang ingin kami suguhkan untuk para tamu. Semoga dengan konsep ini dapat memberi kesan spesial," ungkap Fauzul Adhim N.A., selaku General Manager Ibis Styles Serpong BSD City.

So, berdasarkan pengamatan langsung MNC Portal, berikut detail 5 unsur fashion yang ada di hotel ini:

Meja resepsionis

Ibis Style

Di area resepsionis, terdapat tiga meja resepsionis berbentuk bulat yang terinspirasi dari gumpalan benang. Supaya lebih menarik, permainan warna diberikan di sini.

Ornamen di area resepsionis

Ibis Style

Tak hanya meja, ada juga ornamen di atas meja resepsionis yang mengambil inspirasi dari fashion yaitu lampu yang digambarkan sebagai untaian benang. Ornamen tersebut terbuat dari material kulit yang diproduksi di dalam negeri alias produk lokal. "Hampir semua material art-deco yang dipakai di sini produksi lokal," terang Adhim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/19/194/1340066/show-denny-wirawan-di-batiqa-hotel-hipnotis-pengunjung-HqnGePf6Pe.jpg
Show Denny Wirawan di Batiqa Hotel Hipnotis Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/06/406/1191523/tiga-hotel-mewah-di-jakarta-usung-nuansa-etnik-QuPNKVTBlK.jpg
Tiga Hotel Mewah di Jakarta Usung Nuansa Etnik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184768//hotel-fdbs_large.jpg
Tingkat Hunian Hotel Diprediksi 74% Saat Libur Natal, Bali Masih Jadi Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182249//park_hyatt-uB7J_large.jpeg
Sensasi Restoran Li Lian di Park Hyatt Jakarta, Manjakan Para Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182246//park_hyatt-6pua_large.jpeg
Li Lian Park Hyatt Hadirkan Kuliner Katon Racikan Executive Chef Tan Aik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143919//pramono-1T5s_large.jpg
Pramono Anung Antisipasi Gelombang PHK Pekerja Hotel dan Restoran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement