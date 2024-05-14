Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:07 WIB
Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit
Indah Peramatasari. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDAH Permatasari memang dikenal telah membintangi sejumlah film maupun sinetron. Terbaru, dia bermain di film Agak Laen sebagai seorang pelakor.

Meskipun menyandang status sebagai seorang publik figur, rupanya berbanding terbalik dengan kehidupannya di belakang layar. Salah satunya Indah Permatasari baru-baru ini mengabadikan momen kala belanja ke sebuah pasar tradisional.

Indah Permatasari

Mengutip akun instagram miliknya @indahpermatas , istri Arie Kriting ini tampak mengenakan pakian santai serta memakai sendal jepit. Setibanya di pasar, Indah langsung membeli ikan, sayur serta perlengkapan bumbu-bumbu lainnya layaknya orang - orang biasa pada umumnya.

Dengan kebiasaan belanja ke pasar tradisional itu Indah Permatasari mengaku bahagia apalagi hal itu dilakukannya sejak masih kecil. Sehingga ketika telah menikah, ia senang hati belanja ke pasar tradisional, meskipun ia sendiri sebagai seorang artis.

"Dari kecil sekitar umur 5/6 tahun udah sering diajak ke pasar untuk nemanin orang tua belanja. Sampai akhirnya bisa pergi sendiri, setiap ke pasar selalu bahagia, bisa milih sendiri sayur yang masih bagus, bisa ngecek sendiri ikan yang segar. Kadang juga bisa belanja kue khas jajanan pasar," kata Indah Permatasari dalam akun instagram miliknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/612/3076040/indah_permatasari-0Xbk_large.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050696/indah_permatasari-e3C7_large.jpg
Tampilan Cantik Indah Permatasari dengan Rambut Baru, Lebih Fresh dengan Model Bob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040750/indah_permatasari-tens_large.jpg
Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009527/3-potret-naka-anak-indah-permatasari-dan-arie-kriting-yang-akhirnya-go-public-losyxZ5Xu9.jpg
3 Potret Naka, Anak Indah Permatasari dan Arie Kriting yang Akhirnya Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/612/2957806/curhat-pilu-arie-kriting-masih-berjuang-dapatkan-restu-mertua-FOPjXg3kMP.jpg
Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2865909/ide-outfit-couple-ala-indah-permatasari-dan-arie-kriting-romantis-nan-stylish-TpAWsplogv.jpg
Ide Outfit Couple ala Indah Permatasari dan Arie Kriting, Romantis nan Stylish!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement