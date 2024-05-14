Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit

INDAH Permatasari memang dikenal telah membintangi sejumlah film maupun sinetron. Terbaru, dia bermain di film Agak Laen sebagai seorang pelakor.

Meskipun menyandang status sebagai seorang publik figur, rupanya berbanding terbalik dengan kehidupannya di belakang layar. Salah satunya Indah Permatasari baru-baru ini mengabadikan momen kala belanja ke sebuah pasar tradisional.

Mengutip akun instagram miliknya @indahpermatas , istri Arie Kriting ini tampak mengenakan pakian santai serta memakai sendal jepit. Setibanya di pasar, Indah langsung membeli ikan, sayur serta perlengkapan bumbu-bumbu lainnya layaknya orang - orang biasa pada umumnya.

Dengan kebiasaan belanja ke pasar tradisional itu Indah Permatasari mengaku bahagia apalagi hal itu dilakukannya sejak masih kecil. Sehingga ketika telah menikah, ia senang hati belanja ke pasar tradisional, meskipun ia sendiri sebagai seorang artis.

"Dari kecil sekitar umur 5/6 tahun udah sering diajak ke pasar untuk nemanin orang tua belanja. Sampai akhirnya bisa pergi sendiri, setiap ke pasar selalu bahagia, bisa milih sendiri sayur yang masih bagus, bisa ngecek sendiri ikan yang segar. Kadang juga bisa belanja kue khas jajanan pasar," kata Indah Permatasari dalam akun instagram miliknya.