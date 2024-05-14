Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Nindy, Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Tersorot

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |19:30 WIB
5 Potret Cantik Nindy, Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Tersorot
5 Potret Cantik Nindy Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Disorot, (Foto: Instagram @nindypricilia)
A
A
A

5 Potret Cantik Nindy, Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Tersorot,  bisa Anda ketahui melalui artikel ini. Ya, Ayu Nindy Pricilia, kakak ipar Mahalini yang jarang tersorot, beberapa waktu lalu telah mencuri perhatian publik setelah kehadirannya di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Kecantikannya yang memukau, tak kalah dengan sang adik ipar.

Terlepas dari hubungan keluarga dengan Mahalini, Nindy sendiri memiliki profesi yang membanggakan. Ia merupakan seorang dokter gigi muda lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali.

 BACA JUGA:

Nah, penasaran seperti apa rupa ayu sang dokter gigi tersebut? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @nindypricilia, Selasa (14/5/2024) berikut ini merupakan lima potret cantik Nindy, kakak ipar Mahalini yang jarang tersorot.

 BACA JUGA:

1. Berparas cantik: Nindy Pricilia memiliki pesona tersendiri yang tak kalah memukau dengan Mahalini. Dalam potret ini, Nindy terlihat memukau dengan gaun oranye yang dipadukan dengan mahkota bunga dengan warna serasi, sementara rambut panjangnya dibuat bergelombang. Penampilannya begitu menawan saat ia berpose fierce, seperti seorang model yang menatap tajam ke arah kamera.

(5 Potret Cantik Nindy, Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Tersorot, Foto: Instagram @nindypricilia)

2. Fashionable: Tidak hanya memiliki paras yang cantik, ia kerap tampil dengan gaya fashion yang modis dan kekinian. Pada foto ini, ia terlihat begitu modis dengan kemeja putih yang dikemas secara stylish dengan gaya tucked-in, dipadukan dengan celana panjang berwarna pink fanta. Penampilannya semakin lengkap dengan kacamata hitam yang digantung dengan santai di bagian depan kemeja putihnya.

(5 Potret Cantik Nindy, Kakak Ipar Mahalini yang Jarang Tersorot, Foto: Instagram @nindypricilia)

