HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:30 WIB
5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan
5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan, (Foto: Youtube Ricis Official)
A
A
A

5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan, akan dibahas secara singkat melalui artikel ini. Youtuber ternama, Ria Ricis, baru-baru ini diketahui membeli satu rumah mewah dan tengah dalam proses renovasi besar-besaran.

Banyak dari para netizen yang berspekulasi bahwa rumah ini menjadi salah satu penyebab perceraiannya dengan Teuku Ryan. Mengingat Ria Ricis baru saja bercerai dan isu mengenai perselisihan keuangan dengan Teuku Ryan sempat ramaimencuat. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Teuku Ryan yang mengaku stres menghadapi cicilan rumah.

 BACA JUGA:

Rumah di kawasan Jakarta ini, rencananya akan dirombak total dengan konsep baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Ria Ricis dan keluarganya. Ricis ingin memanfaatkan ruang yang tidak terpakai dengan maksimal dengan memperluas ruangan, dan pembesaran kolam renang.

 BACA JUGA:

Nah, kira-kira seperti apa kemegahan rumah tersebut? Menghimpun dari kanal YouTube Ricis Official, Selasa (14/5/2024), berikut ini merupakan lima potret rumah baru Ria Ricis yang dicicil Teuku Ryan.

1. Tampilan luar: Rumah Ria Ricis ini terlihat mengusung konsep modern minimalis dengan dominasi warna putih pada eksteriornya. Tembok putih yang tinggi dan kokoh berdiri kokoh, dihiasi pintu pagar yang menjadi akses utama memasuki hunian. Dari luar, tampak jelas bahwa rumah ini memiliki dua lantai dan dilengkapi dengan balkon yang menambah kesan estetik. 

(5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan, Foto: Youtube Ricis Official) 

2. Ruang tamu: Meski belum ditata lengkap dengan furniture, ruang tamu dari mantan istri Teuku Ryan ini, memancarkan aura nyaman dan hangat. Sofa berwarna putih yang telah tertata rapi menjadi point utama di area ini, menciptakan area sempurna untuk bersantai bersama keluarga dan teman.

(5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan, Foto: Youtube Ricis Official)

