Viral Nenek Hamil di Usia 63 Tahun, Sang Kekasih Antusias Jadi Ayah

SETIAP hari ada saja pembahasan isu menarik yang beredar di jagat maya, dan bikin heboh linimasa sosial media. Kali ini, terkait kabar seorang wanita lansia bernama Cheryl, yang mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil.

Hal itu diungkapkan oleh perempuan berusia 63 tahun tersebut, bersama sang kekasih yang berusia jauh lebih muda, Quran lewat akun TikTok milik Quran, @kingqurannewpage.

Dalam video viral tersebut memperlihatkan pasangan yang terpaut perbedaan usia 37 tahun tampak bahagia sambil menari-nari kecil dan menunjukkan foto hasil pemindaian ultrasonografi (USG)

Quran mengaku sangat antusias dan tidak sabar bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Begitu juga Cheryl, wanita berusia 63 tahun tersebut tetap antusias menyambut kehamilannya, meski ia sudah memiliki 7 anak dari pasangan sebelumnya. Bahkan Cheryl juga sudah memiliki 17 cucu.

"Saya tidak sabar, akhirnya kita bisa memulai keluarga kecil kita. Saya sangat bahagia. Saya akan menjadi seorang ayah. Kita punya keluarga, akhirnya," ujar Quran dalam video, dikutip Selasa (14/5/2024)