President Inspire 165-ESQ: Kesehatan Mental akan Makin Darurat saat Bonus Demografi 2035

PRESIDENT Inspire, Coach Ani Noor Isfiani mengatakan masalah kesehatan mental atau 'mental health' akan semakin darurat saat menghadapi bonus demografi 2035.

Hal itu akan disampaikan dalam acara bertajuk Gathering 1.000 Guru BK se-Indonesia 'Great Teacher as A Coach' yang diselenggarakan ESQ Leadership Center secara virtual pada Selasa (14/5/2024), selain makin darurat menurutnya juga masalah kesehatan jiwa ini juga bisa jadi lebih berbahaya dari sebelumnya.

"Masalah kesehatan mental akan mengalami kondisi yang semakin darurat,” kata Ani dalam sambutannya.

“Dan jauh lebih berbahaya dalam skala besar yakni saat kita menghadapi bonus demografi 2035," sambungnya.

Ani menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 harus dibekali mental yang baik dan mumpuni terutama pada angkatan kerja.