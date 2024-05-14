Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Eksosom untuk Perawatan Kulit, Apa Manfaatnya?

Estermia , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |16:00 WIB
Mengenal Eksosom untuk Perawatan Kulit, Apa Manfaatnya?
Eksosom dalam perawatan kulit, (Foto: Freepik)
A
A
A

SUDAHKAH Anda mendengar tentang eksosom? Belakangan ini, eksosom menjadi tren baru dalam dunia perawatan kulit.

Eksosom sendiri merupakan advesikel kecil yang diproduksi oleh sel-sel di tubuh manusia, termasuk sel-sel kulit. Nah vesikel ini mengandung berbagai protein, RNA, dan faktor pertumbuhan yang bisa membantu regenerasi sel dan meningkatkan fungsi kulit.

Manfaat dari eksosom sendiri dapat mendorong sel-sel kulit untuk menghasilkan kolagen dan elastin, sehingga kulit menjadi lebih kenyal dan kencang.

Selain itu, eksosom juga dinilai bisa membantu mengurangi peradangan pada kulit yang sedang iritasi dan kemerahan, meningkatkan aliran darah ke kulit, sehingga kulit terlihat lebih segar dan bercahaya, dikutip dari Byrdie, Minggu (19/5/2024)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/611/3031758/treatment_prp-EZ0U_large.jpg
3 Tips Aman Sebelum Perawatan PRP di Klinik Kecantikan, Jangan Diskip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/611/2849505/bisa-cerahkan-wajah-hingga-anti-aging-tanpa-bedah-apa-itu-mesotherapy-ZFbkLSpOAv.JPG
Bisa Cerahkan Wajah hingga Anti Aging Tanpa Bedah, Apa Itu Mesotherapy?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/06/194/1660599/4-tindakan-prosedur-perawatan-anti-aging-yang-direkomendasikan-5WgUbAYqXU.jpg
4 Tindakan Prosedur Perawatan Anti-Aging yang Direkomendasikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/06/194/1660183/yuk-kurangi-kerutan-di-leher-dengan-masker-pisang-q6Iw3xh56J.jpg
Yuk Kurangi Kerutan di Leher dengan Masker Pisang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/05/194/1659966/sebelum-lakoni-perawatan-anti-aging-pahami-dahulu-penyebabnya-AKYUSRWypA.jpeg
Sebelum Lakoni Perawatan Anti-Aging, Pahami Dahulu Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535//masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement