Mengenal Eksosom untuk Perawatan Kulit, Apa Manfaatnya?

SUDAHKAH Anda mendengar tentang eksosom? Belakangan ini, eksosom menjadi tren baru dalam dunia perawatan kulit.

Eksosom sendiri merupakan advesikel kecil yang diproduksi oleh sel-sel di tubuh manusia, termasuk sel-sel kulit. Nah vesikel ini mengandung berbagai protein, RNA, dan faktor pertumbuhan yang bisa membantu regenerasi sel dan meningkatkan fungsi kulit.

Manfaat dari eksosom sendiri dapat mendorong sel-sel kulit untuk menghasilkan kolagen dan elastin, sehingga kulit menjadi lebih kenyal dan kencang.

Selain itu, eksosom juga dinilai bisa membantu mengurangi peradangan pada kulit yang sedang iritasi dan kemerahan, meningkatkan aliran darah ke kulit, sehingga kulit terlihat lebih segar dan bercahaya, dikutip dari Byrdie, Minggu (19/5/2024)

