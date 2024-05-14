5 Tips Kulit Bebas Keriput dan Kering di Tengah Gempuran Cuaca Panas

CUACA panas ekstrem tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Tak cuma bisa mengancam kesehatan tubuh, tapi kondisi kulit juga perlu diperhatikan agar kulit wajah dan tubuh tetap sehat terawat jauh dari masalah.

Cuaca panas dapat berdampak buruk pada kulit karena di tengah gempuran cuaca panas yang menyengat ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, dan bahkan berdampak pada keriput. Menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi sangatlah penting, terutama saat suhu meningkat.

Tak perlu khawatir, Anda bisa melakukan cara sederhana, namun ampuh untuk menjaga kulit tetap sehat dan bebas keribut di tengah cuaca panas. Berikut lima tipsnya, sebagaimana dilansir Nutrifactor, Selasa (14/5/2024)

1. Hidrasi kulit: Jaga kulit agar tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Saat Anda dehidrasi, kulit menjadi kering, bersisik, bahkan berisiko mengalami keriput.

Minum banyak air mineral adalah cara yang bagus untuk menghidrasi kulit dari dalam ke luar. Selain itu. menggunakan produk yang dapat menghidrasi kulit Anda secara topikal juga penting. Carilah pelembap dan serum yang mengandung bahan yang menghidrasi.