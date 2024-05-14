Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Inspirasi Gaya-gaya Bibir yang Memikat

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:35 WIB
Inspirasi Gaya-gaya Bibir yang Memikat
Inspirasi gaya bibir yang memikat, (Foto: Soulyu)
A
A
A

BANYAK perempuan merasa bosan dengan gaya bibir yang monoton. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mencari variasi gaya bibir untuk tampil dengan segar. Kadang-kadang, mereka ingin tampil dengan gaya bibir natural, lalu esok harinya berani tampil dengan gaya bibir yang tebal.

Nah, untuk menciptakan gaya bibir yang beragam, kalian hanya memerlukan lip cream, dan mungkin lip gloss juga. Berikut beberapa gaya bibir beserta tipsnya yang dapat kalian coba!

1. Full Lips Style: Jika menyukai tampilan bibir yang penuh dan tebal, kalian dapat mengaplikasikan lip cream secara merata ke seluruh bibir. Soulyu Lip Maximizer menghadirkan berbagai macam pilihan warna untuk tampilan bibir tersebut.

 BACA JUGA:

2. Glossy Style: Untuk tampilan yang glossy dan glamor, kalian dapat memadukan lip cream dengan lip gloss. Soulyu Lip Maximizer sudah terdiri dari lip cream dan lip gloss sehingga memberikan tampilan yang segar dan bercahaya tanpa harus membeli lip gloss.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement