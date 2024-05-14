Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Sehat Diding Boneng di Usia 74 Tahun, Rutin Minum Air Hangat dan Atur Pola Makan

Tips Sehat Diding Boneng di Usia 74 Tahun, Rutin Minum Air Hangat dan Atur Pola Makan
Diding Boneng. (Foto: YouTube @melaneyricardo)
ZAINAL Abidin alias Diding Boneng memiliki tips khusus menjaga kesehatan di usia 74 tahun. Boneng bahkan terlihat masih fit diusia senjanya.

Boneng mengaku hanya menerapkan cara sederhana dalam menjaga kesehatan. Dia menyebut hal ini dengan istilaj terapi air hangat.

"Saya terapi ait hangat, setiap bangun tidur air hangat satu gelas gede atau dua gelas kecil. Setelah itu, 45 menit sampai satu jam jangan makan apa-apa lagi," ujar Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (14/5/2024).

Boneng lalu melanjutkan aktivitas paginya dengan berjalan kaki keliling kampung sebagai peregangan otot dan sendi.

Diding Boneng

