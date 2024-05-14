Dokter Gizi: Jangan Minum Obat Diet Sembarangan, Bisa Muncul Masalah Ginjal

PUNYA bentuk tubuh yang ideal, sesuai pas dengan tinggi badan dan juga sehat menjadi impian banyak orang. Baik pria maupun wanita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal.

Tak heran, demi tubuh langsing masih banyak orang yang tergiur pada produk obat-obatan diet demi bisa menurunkan berat badan. Bahkan tak jarang, banyak orang yang asal melakukan program diet tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh.

Dokter Spesialis Gizi dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp.GK menjelaskan bahwa pada sebagian besar kasus, banyak orang yang memilih untuk mengurangi porsi makan menjadi lebih sedikit.

Namun mereka tidak memperhatikan berapa banyak kalori yang keluar di dalam tubuh. Hasilnya? Tubuh menjadi lemas dan mudah lelah karena asupan nutrisinya tidak sesuai dengan kalori yang dikeluarkan.

“Meski pun diet tetapi kebutuhan kalori, lemak, serat, protein tubuh itu tetap harus dipenuhi. Jangan sampai diet malah bikin lemes, lelah, gampang capek,” kata dr. Christopher saat ditemui MNC Portal di kawasan Menteng baru-baru ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa diet berlebih dan tidak dikonsultasikan ke dokter gizi bisa membuat tubuh menjadi tidak sehat. Sebab setiap orang punya persentase lemak, otot, dan kandungan air yang berbeda dalam tubuhnya.