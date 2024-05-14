Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pendaki Kerap Membawa Tisu Magic Sebelum Mendaki Gunung, Ini Segudang Manfaatnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:00 WIB
Pendaki Kerap Membawa Tisu Magic Sebelum Mendaki Gunung, Ini Segudang Manfaatnya
Manfaat tisu magic bagi para pendaki. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TISU magic selama ini digunakan untuk menunda ejakulasi dini saat berhubungan seksual. Namun, tidak banyak yang tahu, bahwa tisu magic ternyata juga memiliki banyak fungsi di kalangan para pendaki.

Beberapa fungsi tisu magic di kalangan para pendaki ini salah satunya dipaparkan oleh salah seorang pendaki wanita yang membagikan pengalamannya. Dia memanfaatkan tisu magic saat mendaki, melalui kanal YouTubenya, Mama Theexplorer.

Wanita yang tengah mendaki gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu menjelaskan, bahwa dia dan rekan sesama pendaki lainnya kerap memanfaatkan tisu magic untuk beragam kondisi darurat. Salah satunya yakni sebagai obat bius lokal saat pendaki tengah terkilir ataupun terluka di medan pendakian.

“Gue sedih banget karena kakiku terkilir ya dikit jadi agak gimana gitu. Manfaat dari tisu magic sangat banyak banget dan pastinya berguna banget buat pendaki seperti kita, kalau kita agak terkilir, dia tuh berfungsi sebagai anti bius lokal,” tutur pendaki wanita tersebut.

Tisu Magic

Selain itu, dia menyebut, tisu magic juga bisa dimanfaatkan para pendaki untuk meredakan gejala pegal-pegal hingga mengencangkan otot yang lemas selama pendakian.

“Selain bermanfaat untuk bius lokal, tisu magic juga bisa digunakan pendaki kalau bener-bener lagi pegel, mengencangkan otot yang lemas,” katanya.

“Bisa juga buat cape, pegel, apalagi kalau kita ada serpihan luka dan kita harus ambil benda itu, bisa gunakan tisu magic, asal gunakan dengan bijak ya kawan,” katanya.

Berikut beberapa kandungan tisu magic yang diklaim para pendaki bisa menjadi obat bius lokal hingga mengatasi pegal-pegal, melansir dari laman K24klik.

1. Alkohol yang diberikan secara topikal berperan sebagai antiseptik yang dapat membunuh kuman dan bakteri.

2. Benzalkonium Chlorida berperan sebagai antiseptik yang mampu membersihkan kulit.

3. Triclosan, antiseptik bisphenol terklorinasi, aktif terhadap jamur, bakteri gram positif dan gram negatif.

4. Cocomidopropyl Betaine adalah surfaktan sintetis yang digunakan dalam produk perawatan pribadi, kosmetik, dan produk pembersih.

Halaman:
1 2
      
