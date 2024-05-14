Daftar Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Dikonsumsi saat Diet Telur Rebus

MEDIA sosial belakangan kembali diramaikan dengan tren diet telur rebus. Sesuai namanya, jenis diet satu ini dilakukan dengan mengonsumsi telur rebus sebagai asupan protein utama.

Pada metode diet ini, telur rebus dipilih sebagai sumber utama asupan protein karena dinilai lebih tinggi protein, rendah kalori, dan bebas dari kontaminasi bakteri Salmonella. Umumnya, metode diet ini juga dilakukan dengan membatasi asupan karbohidrat dan kalori untuk menurunkan berat badan secara efektif.

Selain itu, karena mengutamakan protein sebagai sumber energi, maka diet dengan telur rebus juga dipercaya bisa membantu mempertahankan massa otot tubuh meskipun berat badan telah menurun. Lantas, bagaimana cara melakukan diet telur rebus yang tepat? Berikut ulasannya, melansir dari laman Siloam Hospital, Selasa (14/5/2024).

Meski memiliki banyak versi, pada dasarnya, metode diet telur rebus dilakukan dengan mengonsumsi telur rebus pada setiap waktu makan dan bisa dikombinasikan dengan sayur, buah, serta sumber protein hewani lainnya.

Namun, perlu diketahui bahwa konsumsi sumber protein hewani, sayur, dan buah pada diet telur rebus ini tidak bisa sembarangan. Adapun beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi selama melakukan diet telur rebus adalah:

1. Sebaiknya, telur rebus ini dikonsumsi tanpa bagian kuningnya karena kuning telur mengandung lemak yang tinggi.

2. Sumber protein hewani tanpa lemak, seperti ikan dan daging unggas tanpa kulit.

3. Sayuran rendah karbohidrat, seperti kangkung, bayam, paprika, tomat, dan brokoli.

4. Buah rendah karbohidrat, seperti jeruk, stroberi, semangka, dan lemon.

5. Rempah-rempah, seperti kunyit, kemangi, bawang putih, merica, dan oregano.

6. Susu rendah lemak atau susu skim.

7. Air putih, teh, dan kopi tanpa pemanis buatan.