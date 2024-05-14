Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Seorang Wanita Menderita Sindrom Langka MRKH, Lahir Tanpa Memiliki Rahim

Masya Hanifa Putri , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |22:00 WIB
Kisah Seorang Wanita Menderita Sindrom Langka MRKH, Lahir Tanpa Memiliki Rahim
Perempuan ini idap sindrom langka MRKH. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG wanita bernama Ally membagikan kisahnya yang mengidap sindrom kelainan langka, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome atau yang dikenal dengan Sindrom MRKH. Dalam sebuah podcast The Daily Mail, The Apple and The Tree, dengan presenter televisi Vouge William, Ally menceritakan kisah perjuangannya.

Melansir dari vt, Senin (13/5/2024) Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom (sindrom MRKH) merupakan kelainan langka yang hanya terjadi pada perempuan sejak lahir. Kondisi ini menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada organ vagina dan rahim. Namun dalam kondisi ini, saluran kemih tetap berfungsi normal sehingga memungkinkan penderitanya untuk buang air kecil dengan normal.

Ally yang kini berusia 42 tahun, membagikan kisahnya yang menjalani kehidupan dengan Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome. Kondisi ini baru dia ketahui saat menginjak masa remajanya. Kala itu, dia mengungkapkan awalnya sempat mengalami syok berat saat mengetahui mengidap kondisi langka tersebut.

Saat usia 15 tahun, Ally Masih belum mengalami menstruasi. Dia sempat melakukan pengecekan medis, namun setelah sembilan bulan berlalu Ally tetap belum juga mengalami menstruasi.

Vagina

Wendy, Ibu Ally tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Satu momen yang paling mengiris hati adalah ketika Ally meminta pendapat ibunya mengenai ketidakmampuannya untuk memberikan cucu.

"Sama seperti aku mencintaimu, pada dasarnya aku bukan seorang ibu. Aku hanya mencintaimu karena kamu adalah milikku. Karena aku tahu sejak awal bahwa kamu tidak akan bisa punya anak, aku menyesuaikan diri dengan kenyataan," tuturnya.

Ally mengatakan bahwa dia telah memiliki hubungan dekat dan sangat baik dengan ibunya. Sejak dia didiagnosis pada usia 16 tahun. Menurutnya, dia dan ibunya telah banyak berdiskusi mengenai berbagai kesulitan yang mungkin akan Ally hadapi dengan kondisinya ini.

Wendy menambahkan bahwa dia merasa hubungannya dengan Ally lebih dekat dari kebanyakan hubungan antara ibu dan anak sejak anaknya mengidap sindrom MRKH. Dia akhirnya menganggap hal ini sebagai sebuah berkah baginya dan Ally.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/481/3080185/kisah_perawat_selama_20_tahun_hanya_makan_kentang_akibat_fobia_makanan_langka-DHYJ_large.jpg
Kisah Perawat Selama 20 Tahun hanya Makan Kentang Akibat Fobia Makanan Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/487/3071560/neuralgia_trigeminal-Sj9T_large.jpg
Kenali Penyebab dan Penanganan Neuralgia Trigeminal, Penyakit yang Menyerang Saraf Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/487/3071556/neuralgia_trigeminal-8uhA_large.jpg
Mengenal Neuralgia Trigeminal, Nyeri Hebat di Wajah seperti Tersengat Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/487/3037235/kisah-perjuangan-wanita-pengidap-penyakit-langka-terasa-seperti-tersengat-listrik-220-volt-setiap-hari-giuHv4ZRo0.jpg
Kisah Perjuangan Wanita Pengidap Penyakit Langka, Terasa seperti Tersengat Listrik 220 Volt Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/481/2910623/celine-dion-idap-stiff-person-syndrome-hingga-sulit-berjalan-bakal-gunakan-kursi-roda-SCWNzaIp9V.jpg
Celine Dion Idap Stiff Person Syndrome hingga Sulit Berjalan, Bakal Gunakan Kursi Roda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/481/2891011/pakar-ungkap-potensi-timbulnya-penyakit-x-begini-penjelasannya-nhO85IlK6b.jpg
Pakar Ungkap Potensi Timbulnya Penyakit X, Begini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement