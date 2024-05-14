6 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Membeli Roti

ROTI jadi salah satu makanan favorit banyak orang, selain mudah didapat, serbaguna, dan cocok untuk diolah jadi berbagai hidangan. Pilihannya juga bermacam-macam dari roti tawar klasik hingga roti gandum.

Tapi tahukah Anda, tidak semua roti dibuatnya sama dan tidak semua kandungannya sehat? Tak dipungkiri, banyak roti yang dibuat dengan tambahan bahan-bahan tidak sehat seperti gula, garam berlebihan, bahan pengawet, dan tepung yang tidak berkualitas.

Maka dari itu, agar terhindar dari mengonsumsi roti tak sehat tersebut, simak enam tips jitu berikut yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli roti, seperti dilansir dari NDTV Food, Minggu (19/5/2024)

1. Waspada gula berlebih: Proses pembuatan roti memang membutuhkan gula untuk mengaktifkan ragi. Tapi perlu diperhatikan berapa gram kandungan gula yang terkandung karena pabrik sering kali menggunakan gula berlebihan untuk menjaga kelembapan roti. Pilih roti dengan kandungan gula rendah, idealnya kurang dari 5 gram per potong.

2. Hindari garam berlebih: Garam memang penting untuk meningkatkan rasa roti. Banyak merek roti menambahkan garam lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga menjadikannya "bahan tambahan" yang tidak sehat. Menurut Michigan State University, sepotong roti idealnya tidak mengandung lebih dari 100-200mg sodium.