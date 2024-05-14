7 Makanan yang Dipercaya Bisa Bantu Turunkan Asam Urat

ASAM urat menjadi salah satu masalah kesehatan langganan masyarakat Indonesia. Gejalanya bisa berupa nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian.

Sebenarnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan asam urat dalam darah, salah satunya menjaga pola makan. Sebab, ada sejumlah makanan penurun asam urat yang aman dikonsumsi dan dapat membantu meredakan gejala nyeri akibat kondisi ini.

Lantas, apa saja makanan yang dipercaya dapat menurunkan asam urat? Berikut daftarnya, melansir dari laman resmi Siloam Hospital, Selasa, (14/5/2024).

1. Sayur-sayuran: Penderita asam urat perlu berhati-hati dalam memilih sayuran. Pasalnya, beberapa jenis sayur, seperti bayam atau asparagus justru mengandung purin yang menjadi pantangan asam urat.

Sebagai gantinya, bisa memilih tomat, wortel, atau brokoli sebagai makanan penurun asam urat. Selain rendah purin, ketiga sayuran ini juga mengandung berbagai zat antioksidan yang baik untuk penderita asam urat.

2. Buah Ceri: Salah satu buah yang sangat direkomendasikan untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, karena ceri mengandung antosianin (pigmen berwarna merah-ungu) yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi.

Kandungan tersebut diyakini dapat menurunkan kadar asam urat sekaligus meredakan nyeri sendi. Manfaat ceri akan lebih optimal jika dikonsumsi dengan obat asam urat dari dokter.