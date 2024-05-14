Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Makanan yang Dipercaya Bisa Bantu Turunkan Asam Urat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |11:30 WIB
7 Makanan yang Dipercaya Bisa Bantu Turunkan Asam Urat
Makanan diyakini bantu turunkan asam urat, (Foto: Tohamina/Freepik)
A
A
A

ASAM urat menjadi salah satu masalah kesehatan langganan masyarakat Indonesia. Gejalanya bisa berupa nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian.

Sebenarnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan asam urat dalam darah, salah satunya menjaga pola makan. Sebab, ada sejumlah makanan penurun asam urat yang aman dikonsumsi dan dapat membantu meredakan gejala nyeri akibat kondisi ini.

Lantas, apa saja makanan yang dipercaya dapat menurunkan asam urat? Berikut daftarnya, melansir dari laman resmi Siloam Hospital, Selasa, (14/5/2024).

1. Sayur-sayuran: Penderita asam urat perlu berhati-hati dalam memilih sayuran. Pasalnya, beberapa jenis sayur, seperti bayam atau asparagus justru mengandung purin yang menjadi pantangan asam urat.

Sebagai gantinya, bisa memilih tomat, wortel, atau brokoli sebagai makanan penurun asam urat. Selain rendah purin, ketiga sayuran ini juga mengandung berbagai zat antioksidan yang baik untuk penderita asam urat.

 BACA JUGA:

2. Buah Ceri: Salah satu buah yang sangat direkomendasikan untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, karena ceri mengandung antosianin (pigmen berwarna merah-ungu) yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi.

 

(Foto: Azerbaijan Stockers/Freepik)

 Kandungan tersebut diyakini dapat menurunkan kadar asam urat sekaligus meredakan nyeri sendi. Manfaat ceri akan lebih optimal jika dikonsumsi dengan obat asam urat dari dokter.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293/otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676/makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/298/3165157/anak-LxPc_large.jpg
Manfaat Protein untuk Anak, Kunci Tumbuh Kembang si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/298/3158903/alpukat-L2fG_large.jpg
Super Food yang Bisa Bikin Kamu Lebih Sehat, Bertenaga dan Tidak Lapar Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement