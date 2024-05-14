Beraksi di Atas Panggung, Chintana Jo Pilih Style Semi Formal nan Nyaman

CHINTANA Jo, atau yang bernama lengkap Chintana Emanuella Johannes, merupakan putri sulung dari mendiang penyanyi dan presenter ternama Indonesia, Ricky Jo. Chintana mewarisi bakat musik sang ayah dan kini aktif berkarya di industri musik Indonesia.

Pada tahun 2017, Chintana berkesempatan untuk berkolaborasi dengan band Emerald, band yang sempat dianggotai oleh mendiang sang ayah, Ricky Jo. Ia mampu memukau penonton dengan suaranya yang merdu dan energinya yang positif.

Beraksi di atas panggung sebagai seorang penyanyil, untuk urusan style fesyen, Chintana ternyata tak mau terlalu ambil pusing. Dalam berpenampilan, ia mengaku lebih suka mengenakan pakaian yang santai dan simpel tapi tetap rapi.

"Untuk gaya pakaian kayaknya tetap tetap kasual. Kalau untuk sehari-hari ya lebih kasual lagi, kalau manggung ya semi-formal tapi tetap kasual," tutur Chintana saat diwawancarai bersama Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.