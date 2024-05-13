Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada! Screen Time Gawai Bisa Sebabkan Gangguan Bicara pada Anak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |23:00 WIB
Waspada! Screen Time Gawai Bisa Sebabkan Gangguan Bicara pada Anak
Paparan screen time pada anak, (Foto: Pvproductions/Freepik)
A
A
A

TAK dipungkiri, di era digital seperti sekarang ini rasanya penggunaan perangkat gawai seperti tablet, smartphone, smartwatch, dan sebagainya sudah menjadi gaya hidup bagi setiap orang, termasuk anak-anak.

Namun perlu diingat, penggunaan gadget atau screen time tidak disarankan untuk segala usia, khususnya anak-anak. Sebab hal itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan otaknya.

 BACA JUGA:

Dijelaskan Psikologis klinis, Rosdiana Setyaningrum, salah satu dampak yang terlihat dari anak yang terlalu banyak terpapar screen time adalah anak mengalami gangguan bicara.

Sebagai contoh, anak yang masih berusia di bawah dua tahun kemampuan bicaranya masih belum muncul. Skill ini perlu dirangsang oleh orang tua agar anak bisa mengerti dan belajar bicara. Namun ketika anak terlalu banyak screen time, maka anak akan lebih banyak diam dan fokus pada layar. Inilah yang memicu anak mengalami gangguan bicara.

 BACA JUGA:

"Bayangkan kita ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa, pasti akan frustasi dan merasa tidak dimengerti," jelas Rosdiana dalam acara Diskusi Media MS School & Wellbeing Center baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement