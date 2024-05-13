4 Zodiak Cepat Baper di Hubungan Cinta, Aries Nomor 1

DALAM memulai sebuah hubungan, ada beberapa orang yang cenderung jatuh cinta lebih lama kepada pasangannya, bahkan ada juga yang bisa dengan mudah memiliki perasaan mendalam. Bahkan tak jarang melakukan segala hal untuk bisa terus bersama dengan si pasangan.

Karakter kecenderungan seperti ini, sedikit banyak bisa dimiliki karena tanda zodiak yang dimiliki loh! Dikutip dari Astrotalk, Sabtu (18/5/2024) ini dia empat zodiak yang disebut cepat terbawa perasaan alias baper di suatu hubungan cinta.

1. Aries: Berani dan penuh gairah, orang-orang Aries tidak akan ragu untuk mengejar apa yang diinginkan, termasuk dalam hal percintaan. Melalui energi yang membara dan sifat impulsif, orang dengan zodiak ini sering kali langsung jatuh cinta atau bawa perasaan (baper) terhadap pasangannya.

2. Cancer: Pemilik zodiak ini dikenal punya sifat sensitif, memiliki sifat emosional kuat dan mudah terhubung dengan orang lain secara mendalam. Tipe individu yang mendambakan keamanan emosional dan tertarik pada orang yang menawarkan kenyamanan dan pengertian.

Kecenderungan si Cancer untuk cepat jatuh cinta berasal dari keinginan untuk mendapatkan kedekatan dan koneksi dengan orang lain.