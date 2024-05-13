Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Scorpio hingga Virgo, 5 Zodiak Sulit Jatuh Cinta

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |12:00 WIB
Scorpio hingga Virgo, 5 Zodiak Sulit Jatuh Cinta
Zodiak sulit jatuh cinta, (Foto: Freepik)
LANGKAH awal memulai suatu hubungan, ada beberapa tipe orang yang gampang suka da mudah jatuh cinta. Namun di sisi lain, tak sedikit juga orang merasa susah untuk bisa jatuh cinta. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tanda zodiak yang dimiliki.

Nah dari kacamata astrologi mengungkapkan beberapa zodiak berikut yang memang dikenal lebih sulit jatuh cinta dibandingkan yang lain. Bukan berarti mereka tidak mampu merasakan cinta yang mendalam. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (18/5/2024) berikut lima zodiak yang sulit alias susah jatuh cinta.

 BACA JUGA:

1. Scorpio: Scorpio dikenal sebagai pribadi yang intens dan penuh misteri. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan orang lain. Namun, ketika mereka sudah jatuh cinta, si Scorpio akan memberikan cintanya dengan sepenuh hati dan jiwa. Mereka adalah pasangan yang setia dan posesif, dan akan selalu berusaha melindungi orang yang mereka cintai.

 BACA JUGA:

2. Pisces: Zodiak ini imajinatif dan sensitive, tipe orang mudah terhanyut dalam dunia fantasi dan seringkali mencari pasangan yang sempurna. Bagi si Pisces, jatuh cinta adalah tentang menemukan belahan jiwa. Ketika berhasil menemukan orang yang tepat, mereka akan mencintai dengan penuh kasih sayang dan pengertian.

