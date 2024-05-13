Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aktivitas Padat, The Rain Tetap Sempatkan Kumpul Keluarga

Estermia , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |22:40 WIB
Aktivitas Padat, The Rain Tetap Sempatkan Kumpul Keluarga
The Rain prioritaskan waktu dengan keluarga, (Foto: Okezone/ Estermia)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi oleh The Rain. Grup band Yogyakarta ini memang salah satu band senior. Band beranggotakan Indra Prasta (vokal, gitar), Aang Anggoro (drum), Iput Bahri (bass), dan iwan Tanda (gitar, vokal) satu ini diketahui telah berkarya selama lebih dari 20 tahun dan telah mengeluarkan tujuh album rekaman.

Namun, di tengah kesibukan aktivitas keartisannya dan aktivitas bermusik yang terbilang padat, para personel band The Rain tetap berusaha meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga.

 BACA JUGA:

Fakta ini terungkap dalam wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Indra Prasta sang vokalis mengatakan waktu dengan keluarga adalah prioritas utama baginya. 

“Biasanya kalau ada waktu luang saya selalu sempatkan diri berkumpul bersama keluarga. Mulai dari bermain, olah raga, sampai antar jemput anak,” kata Indra pada Okezone.

Telusuri berita women lainnya
