HOME WOMEN LIFE

Curhat Anak Pemilik Sate yang Warungnya Didatangi Ji Chang Wook: Terima Kasih!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |18:04 WIB
Curhat Anak Pemilik Sate yang Warungnya Didatangi Ji Chang Wook: Terima Kasih!
Ji Chang Wook. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR Korea Selatan Ji Chang Wook berhasil membuat heboh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui Ji Chang Wook memang tengah berlibur di Labuan Bajo.

Memang, aktor 36 tahun itu menjalani fans sign di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Di sela sela kesibukannya, Ji Chang Wook mencicipi makanan khas Indonesia yaitu Sate di kawasan Kebayoran Baru.

Ji Chang Wook terlihat tampil melokal, dengan kaus merah dan celana training dan kupluk abu-abu sambil berdiri di depan bakaran sate. Tampaknya kedatangan Ji Chang Wook ke tempat sate itu membawa berkah bagi sang pemilik.

Ji Chang Wook

Hal itu diutarakan oleh anak pemilik tempat sate tersebut. Dalam postingannya, dia menceritakan bahwa dirinya sangat bersyukur karena kehadiran Ji Chang Wook warung sang Ibu jadi ramai.

Telusuri berita women lainnya
