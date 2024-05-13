Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tenggorokan Pria Ini Robek Gegara Menahan Bersin, Kok Bisa?

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |20:30 WIB
Tenggorokan Pria Ini Robek Gegara Menahan Bersin, Kok Bisa?
Menahan bersin bisa sebabkan tenggorokan robek. (Foto: Freepik.com)
SEORANG pria berusia 30 tahun mengalami kasus medis yang tidak biasa ketika dia mencoba menahan bersin. Kejadian yang dianggap sebagai kasus pertama dalam catatan medis ini terjadi di Dundee, Skotlandia. Kala itu dia mencubit hidungnya dan menutup bibirnya untuk menahan bersin saat sedang mengemudi, sehingga mengalami robekan pada tenggorokannya.

Merangkum dari Oddity Central pada Senin (13/5/2024), pria tersebut mengalami cedera serius setelah mencoba menahan bersin saat sedang mengemudi dan dibawa ke Rumah Sakit Ninewells dengan kondisi yang sangat mengkawatirkan. Para dokter di sana mengonfirmasi bahwa menahan bersin dengan cara seperti ini bisa meningkatkan tekanan di saluran napas bagian atas hingga 20 kali lipat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
