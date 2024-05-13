Pria Ini Memiliki Septum Nasal Terbesar, Ukurannya Mencapai Diameter 2.6 Sentimeter

SEORANG pria bernama Colton Pifer asal Michigan memiliki diameter septum nasal hidung terbesar di dunia yakni mencapai 2.6 sentimeter. Dia sampai dinobatkan sebagai pemilik septum nasal terbesar oleh Guinness World Record. Septum nasal adalah tulang rawan yang memisahkan antara lubang hidung kiri dan kanan. Bagian ini juga sering kali dijadikan sebagai lubang tindik yang dikenal dengan tindik septum.

Melansir dari Oddity Central pada Senin (13/5/2024), Colton yang suka melakukan modifikasi tubuh seperti tindik dan tato, pertama kali melakukan tindik septum saat dia berusia 18 tahun. Kala itu dia melakukan tindik menggunakan jarum dan forceps ukuran normal yakni ukuran 16. Colton mengatakan bahwa saat itu dia membutuhkan waktu sekitar satu minggu agar rasa sakitnya hilang.

Hingga suatu hari, Colton merasa ingin melebarkan lubang tindik di septum nasalnya. Setelah mencari tahu pemilik septum nasal terbesar di dunia kala itu, Colton mulai berpikir untuk mengalahkannya. Dia mulai bertekad untuk menjadi pemilik lubang septum nasal terbesar. Hal ini akhirnya dia lalukan, didorong dengan tekadnya untuk memperbesar septum nasalnya.

Prosedur tindik septum hidung mirip dengan proses seperti tindik telinga dan tindik lainnya. Di mana akan dimasukkan benda seperti jarum atau benda yang lebih besar, sesuai ukuran lubang tindik yang diinginkan. Proses ini tentunya akan menyakitkan, bahkan setelah dikenakan perhiasan.

Karena hal ini akan memberikan tekanan pada tulang rawan di dalam hidung. Selain itu, tulang rawan juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk meregang dan pulih karena tingkat kekerasan tulang rawan. Colton mengatakan pada Guinness World Record bahwa saat memutuskan untuk melakukannya, dia merasa sangat tegang hingga terus melakukan peregangan.

Dia juga berkali-kali berusaha meyakinkan diri untuk melakukan pelebaran septum nasal. Namun, pikiran tersebut kemudian berubah menjadi keinginan untuk meraih sebuah pencapaian. Colton menyampaikan bahwa dari sinilah dia memutuskan untuk berusaha menjadi pemilik septum nasal terbesar.