Alice Norin Alami Pendarahan Hebat Akibat Efek Samping Operasi

ARTIS Alice Norin diketahui tengah berjuang untuk sembuh dari kanker Sarkoma yang menyerang rahimnya. Dia juga sudah menjalani operasi pengangkatan masa di Singapura, beruntung kondisi rahimnya masih dalam keadaan baik.

"Masa nya aja, bentuknya aja gede banget tapi karena aku bukan operasi besar jadi untung masih bisa yang dimasukin kamera gitu. Jadi emang dipotong di dalam," kata Alice Norin di kawasan BSD, Tangerang Selatan, belum lama ini.

"Alhamdulillah aman (rahim)" tuturnya.

Hanya saja, Alice Norin mengalami efek samping setelah menjalani tindakan operasi. Alice Norin harus mengalami pendarahan hebat ketika datang bulan.