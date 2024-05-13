Mahalini Ngeluh Rahangnya Sakit usai Menikah, Ternyata Ini Penyebabnya

MAHALINI telah resmi menjadi istri dari Rizky Febian. Mereka menikah pada Jumat (10/5/2024) di Hotel Raffles Jakarta. Masih di hari yang sama, Mahalini dan Rizky Febian menggelar resepsi dan after party wedding.

Setelah tiga hari menikah, Mahalini mengeluhkan sakit di bagian rahangnya. Hal itu diungkapkan Mahalini lewat saluran di Instagram pribadinya. Sampai-sampai Mahalini tidak bisa mengunyah makanan dengan baik.

"Rahangku masih sakit dari dua hari lalu. Kalau makan nggak bisa nguyah bener," tulis Mahalini di saluran Instagram pribadinya, yang diunggah ulang akun TikTok @angelwithoutwings, Senin (13/5/2024).

Usut punya usut, rahangnya sakit itu dikarenakan terlalu banyak senyum ketika acara pernikahan. Sebab penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengundang ribuan tamu dalam acara pernikahannya. Oleh karena itu, Mahalini dan Rizky Febian harus selalu tersenyum dan tertawa setiap kali foto bersama tamu undangan.