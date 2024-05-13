Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mahalini Ngeluh Rahangnya Sakit usai Menikah, Ternyata Ini Penyebabnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |14:43 WIB
Mahalini Ngeluh Rahangnya Sakit usai Menikah, Ternyata Ini Penyebabnya
Mahalini ngaku alami sakit rahang pasca menikah. (Foto: Instagram @mahaliniraharja)
A
A
A

MAHALINI telah resmi menjadi istri dari Rizky Febian. Mereka menikah pada Jumat (10/5/2024) di Hotel Raffles Jakarta. Masih di hari yang sama, Mahalini dan Rizky Febian menggelar resepsi dan after party wedding.

Setelah tiga hari menikah, Mahalini mengeluhkan sakit di bagian rahangnya. Hal itu diungkapkan Mahalini lewat saluran di Instagram pribadinya. Sampai-sampai Mahalini tidak bisa mengunyah makanan dengan baik.

"Rahangku masih sakit dari dua hari lalu. Kalau makan nggak bisa nguyah bener," tulis Mahalini di saluran Instagram pribadinya, yang diunggah ulang akun TikTok @angelwithoutwings, Senin (13/5/2024).

Rizky dan Mahalini

Usut punya usut, rahangnya sakit itu dikarenakan terlalu banyak senyum ketika acara pernikahan. Sebab penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengundang ribuan tamu dalam acara pernikahannya. Oleh karena itu, Mahalini dan Rizky Febian harus selalu tersenyum dan tertawa setiap kali foto bersama tamu undangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement