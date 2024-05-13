Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tetap Mandi saat Anak Demam dengan Doodle Baby Gentle Wash

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |14:54 WIB
Tetap Mandi saat Anak Demam dengan Doodle Baby Gentle Wash
Doodle Baby Gentle Wash, bayi bisa tetap mandi saat demam. (Foto: dok Doodle)
A
A
A

JAKARTA - Efek samping dari imunisasi bayi ada berbagai macam, salah satunya adalah bayi akan mengalami demam. Lalu bagaimana cara mengatasi efek samping pasca imunisasi bayi. Berikut ulasannya bersama Doodle Exclusive Baby Care.

Setelah imunisasi biasanya ibu merasa kuatir, terkadang bayi rewel bahkan demam. Merupakan hal yang wajar jika bayi rewel atau menangis ketika bayi setelah imunisasi.

Hal ini dikarenakan bayi belum bisa berbicara, caranya menyampaikan sesuatu adalah dengan menangis. Menurut dr. Aisya Fikritama, Sp.A, ketika diimunisasi bayi dimasukan bakteri-bakteri atau virus hidup yang dilemahkan.

“Ini merupakan suatu upaya untuk membentuk imunitas tubuh. Berarti imunisasi adalah memasukan bakteri atau virus yang membuat tubuh bayi menjadi tidak nyaman dan membuat bayi menjadi rewel akibat reaksi efek samping pasca imunisasi," ujarnya.

"Paling umum demam, ada pula mual, muntah, nyeri di area pasca injeksi, kaku, atau kemerahan, teraba hangat. Kalau disuntik di paha ketika anak sudah bisa berjalan pasti akan sakit, sehingga ketika sudah bisa berjalan disarankan disuntik dilengan,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah mitos ketika setelah imunisasi, tidak boleh dimandikan biar tidak panas tubuhnya?

      
