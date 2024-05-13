Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pergerakan Wisata Naik saat Libur Panjang 9-12 Mei 2024, Apa Saja Destinasi Favorit?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |21:53 WIB
Pergerakan Wisata Naik saat Libur Panjang 9-12 Mei 2024, Apa Saja Destinasi Favorit?
Taman Margasatwa Ragunan dipadati wisatawan (Foto: MPI)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan perkembangan isu seputar pariwisata selama sepekan terakhir dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno pada Senin (13/5/2024).

Dalam pemaparannya, Sandi mengaku bersyukur karena pada libur panjang (long weekend) pada 9-12 Juni 2024, terjadi peningkatan signifikan pada sektor wisata mencapai 9,13 persen warga yang liburan menggunakan jalur darat.

"Kita bersyukur ada long weekend dan animasi libur weekend ini sangat tinggi dan jasa marga mencatat kenaikan lebih dari 9,13 persen jalur darat," ujar Sandi.

Peningkatan itu kata dia, terjadi di beberapa tempat wisata favorit di Jakarta. Seperti Taman Margasatwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dan Taman Impian Jaya Ancol.

"Lebih dari 111.000 kunjungan ke Taman Impian Jaya Ancol," imbuhnya.

Sementara untuk di Jawa Barat, wisatawan juga memadati kawasan Ciwidey, Lembang hingga Pangandaran.

"Di Jawa Tengah ini di Kota Lama Semarang, Borobudur, Malioboro di Yogyakarta dan Dieng Jawa Tengah," sebut Sandi.

Halaman:
1 2
      
