HOME WOMEN TRAVEL

Bus Pariwisata Kecelakaan Maut di Subang, Sandiaga: Cermat Pilih Kendaraan dan Pengemudi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |20:03 WIB
Bus Pariwisata Kecelakaan Maut di Subang, Sandiaga: Cermat Pilih Kendaraan dan Pengemudi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Ayu Utami Anggraeni/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno turut buka suara menanggapi kecelakaan maut bus pariwisata yang mengangkut para siswa SMK Lingga Kencana Depok, pada Sabtu pekan lalu.

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat akibat rem blong.

Sebanyak 11 orang dilaporkan meninggal dunia atas insiden ini, yang terdiri dari 9 orang siswa, 1 guru, dan 1 korban lainnya adalah pengendara sepeda motor.

Terkait hal tersebut, Sandi meminta pihak sekolah berbenah diri ketika hendak mengadakan study tour. Harus teliti dalam memilih bus agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

"Kepastian bahwa fasilitas tersebut memiliki keandalan dan SDM yang mengemudikannya memiliki kelayakan dan bus dalam kondisi prima jadi ekosistem itu yang harus kita perbaiki," ujarnya saat ditemui usai The Weekly Brief with Sandi Uno, di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

"Dan kita sosialisasikan ke SMK maupun juga organisasi apapun itu bukan hanya study tour atau sekolah tapi juga setiap pemesanan kendaraan yang berkaitan dengan transportasi menuju destinasi wisata itu harus dalam kondisi baik," tambahnya.

